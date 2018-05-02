Üniversiteye geçiş sınavı için geri sayım başladı

Önümüzdeki aydan itibaren hem 8'inci sınıf hem de 12'nci sınıf öğrenci ve velileri için önce sınav ardından da yerleştirme maratonu başlıyor. Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon öğrenci iyi bir lise, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) da 2.3 milyon aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için yarışacak.

YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Gazete Habertürk'ün haberine göre bu sınav maratonunda ilk etap ise 2 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liseye Geçiş Sınavı (LGS) olacak. Sınava 8'inci sınıfta okuyan 1.2 milyon öğrencinin yaklaşık 1 milyonu girecek. Bu öğrencilerden 126 bini sınavla öğrenci alacak 1367 liseye yerleştirilecek. Yaklaşık 1 milyon öğrenci ise adreslerine göre sınavsız öğrenci alan liseler için tercih yapacak.

LGS SONUÇLARI 22 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Ancak adrese dayalı liseye yerleştirme sisteminde henüz yanıtlanmamış sorular bulunuyor. Tercih ve adrese göre sınavsız öğrenci alacak liselere yerleştirme yapılacağı açıklandı ancak bir okula kontenjanının çok üzerinde başvuru olursa kabulde hangi kriterlerin geçerli olacağı henüz belli değil. Örneğin ilk kriter okul başarısı mı olacak, devamsızlık mı dikkate alınacak işte bu soruların yanıtları ancak yerleştirme kılavuzu yayımlandığında ortaya çıkacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem sınavla hem de sınavsız öğrenci alacak liseler için yerleştirme kılavuzunun da LGS sonuçlarının açıklanacağı 22 Haziran tarihinde yayımlanacağı açıklamasını yaptı.

KENDİ OKULLARINDA SINAVA GİREMEYECEKLER

LGS için sınava giriş belgeleri 22 Mayıs'ta çıkacak. Öğrencilerin fotoğraflarıyla birlikte hangi binada, salonda sınavlara girecekleri de bu belgelerin yayımlanmasıyla öğrenilmiş olacak. Ancak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da açıkladığı gibi öğrenciler TEOG'da olduğu gibi kendi okullarında sınava giremeyecek. Zaten LGS gerekli görüldüğü durumlarda ilçelerde yapılacağı için köy ve ilçelerdeki öğrenciler il merkezlerinde sınava girmek zorunda kalacak.

ÖNCE ÖZEL SONRA DEVLET TERCİHİ

22 Haziran'da LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından liseler için tercih ve yerleştirme süreci başlayacak. Önce özel okullar öğrenci kayıtlarını yapacak. Özel okula kayıt yaptıran öğrenci ise sınavlı ya da sınavsız öğrenci alan devlet liseleri için tercih yapamayacak.

TEMMUZ TERCİH AYI

Lise tercihi yapacak 1.2 milyon öğrenci ve ailesi için temmuz ayı ise tercih maratonuyla geçecek.

ÜNİVERSİTE İÇİN YARIŞA 2.3 MİLYON ADAY KATILIYOR

Haziran ayının son günü sınav maratonunun ikinci etabı üniversite adayları için başlıyor. 2.3 milyon aday üniversite hayalini gerçekleştirmek için yarışa girecek.

Erken seçim nedeniyle bir hafta ertelenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran, lisans programları için yapılacak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

0.5 HAM PUAN ENDİŞESİ

Bu yıl ilk kez üniversiteye giriş sınavında puanların hesaplanabilmesi için getirilen 0.5 kuralı ise adaylarda endişeye neden oldu. Çünkü TYT'de 40'ar soruluk matematik ve Türkçe testlerinden her birinden yarımşar net çıkaramayan adayların TYT puanları hesaplanamayacak.

0.5 puan kuralı ise sadece TYT için geçerli değil. Aynı kural AYT için de söz konusu. Puanlarının hesaplanabilmesi için adayların AYT'de iki testi yanıtlamaları ve her birinden de 0.5 ham puan çıkarmaları gerekiyor. Bunu yapamayan adayların da AYT puanları hesaplanmayacak. Yani bu yıl üniversiteli olmak için ilk kural Türkçe ve matematikten en az yarım net çıkarmak oldu. İşte başta sözel öğrencileri olmak üzere üniversite yarışına katılacak adaylar "0.5 kuralı değişmeli, aksi halde barajı aşan öğrenci sayısı çok az olur. Bunun anlamı da boş kontenjan olur" diyor.

31 TEMMUZ SONUÇ, AĞUSTOS TERCİH

Üniversite adaylarının yerleştirme puanları 31 Temmuz'da açıklanacak. Bu adaylar için ağustos ayı ise tercih dönemi olacak. Ağustos'un üçüncü haftasında üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması, ardından da boş kontenjanlar için ek yerleştirmenin yapılması bekleniyor. Yükseköğretim kurumlarının büyük çoğunluğunda yeni öğretim yılı ise eylül ayında başlayacak.