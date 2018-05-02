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30 bin imzayla 'mülteci vekil'

Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli, Türk vatandaşlığı alan 50 bin seçmenle oy kullanacak. Sığınmacılar, Türkmen Meclisi eski Başkanı Semir Hafez'in AK Parti'den aday olması için harekete geçti. İmza toplayan Suriyeliler, Cumhurbaşkanlığına dilekçelerini Türkçe isimlerini de yazarak gönderdi
02 Mayıs 2018 08:20
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30 bin imzayla 'mülteci vekil'

Türk vatandaşlığına geçen 50 bin Suriyeli, 24 Haziran seçimlerinde Suriye uyruklu bir milletvekili adayı için harekete geçti. Suriyeliler TBMM'de kendilerini temsil edecek bir vekil seçilmesi için imza toplamaya başladı. Türkiye'de bulunan Türkmen ve Arap Suriyeli gruplar, Yayladağı, Antakya ve Osmaniye'den imza kampanyası düzenledi. Vekil adayı olarak ise Suriye Türkmen Meclisi eski Başkanı Semir Hafez'i isteyen Türk vatandaşı Suriyeli sığınmacılar, AK Parti'den aday olmasını talep ettiler. Şimdiye kadar 5 bin imzanın toplanarak Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği, kısa sürede bu sayının 25 bine ulaşacağı belirtiliyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 3 milyon sığınmacıdan ilk etapta Türk vatandaşlığı verilecek 120 bin Suriyeli'nin tamamına yakınının başvuruları tamamlandı. İlk olarak, beyaz yakalı olarak bilinen çeşitli mesleklere sahip olanlar arasından seçilen Suriyeliler'den 50 bin sığınmacının Türk vatandaşlığına geçtiğini öğrenildi. Türk vatandaşı olanlar 3.5 milyon Suriyeli adına 24 Haziran'da oy kullanabilecek. Suriyeli sığınmacılar yeni parlementoya Türkiye'de yaşadıkları sorunları aşılmasında sözcüleri olabilecek bir isim sokmak istedikleri öğrenildi.

Halen Uluslararası Arap Akademisyenler Derneği Başkanı olan Semir Hafez Karar'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de 80 milyon insandan bahsederken bu sayının artık 83.5 milyon olduğunu belirterek, "Suriyeli 3.5 milyon sığınmacının sıkıntıları çok. İster ikamet ister sağlıkta ve eğitimde bir çok sorun yaşıyorlar ve temsilcileri yok. Seçmen olarak sayıları 50 bin ve bu az bir rakam olabilir ancak, 3.5 milyon insanın temsil edilmesinden söz ediyoruz" dedi. Suriyeliler'in kendisinin aday olması konusunda yoğun baskı yaptığını belirten Hafez, "Hem Türkiye'yi hem Suriye'yi ve Suriyeliler'i tanıyan biri Mecliste olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmamı istediler. Benim veya bir başkasının olması önemli değil ama bu insanların diğer azınlıklar gibi bir kontenjana ihtiyaçları var. Yakında 120 bin belki 130 bin kişiye vatandaşlık verilecek. Bu sayı daha da artatabilir" dedi.

Suriyeliler'in çok fazla sorunu olduğunu ama dertlerini anlatmakta ve çözmekte zorluk yaşadıklarını belirten Hafez, şunları söyledi: "Vatandaşlık konusu var, sağlık eğitim konuları var. Günde 25-30 telefon alıyorum. Bu insanların dertlerini anlatacak kimseleri yok. Hatta bu insanlar için sadece bir milletvekili değil bakanlık kurulması da gerekiyor. Dönüş için açılan yerler genellikle kırsal bölgeler. Savaştan önce kırsalda yaşayan insanlar bu bölgelere gidebilir. Ancak Türkiye'yle gelenlerin 2.5 milyonu şehirli. Bu insanların dönüşü zor görünüyor. Kalanların mutlaka temsil edilmesi gerekiyor."

HİLAL ÖZTÜRK
Karar
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