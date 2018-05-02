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Hükümetten Varlık Barışı da bekleniyordu
Hükümetin 26 maddeden oluşan piyasalarla uzlaşma paketinde Varlık Barışı'nın yer alabileceği yönündeki beklentiler gerçekleşmedi
Paket hazırlıklarının Mart ayı ortalarında başladığına dikkat çekilirken, piyasalarda yurtiçi ve yurtdışındaki varlıkların Türkiye'de sisteme sokulmasını sağlayacak Varlık Barışı düzenlemesinin getirilmesi beklentisinin de olduğu hatırlatılıyor.
135 MİLYAR ÖNEMLİ
Hükümetin tasarrufları artırmak amacıyla altın sertifikası çıkarması gibi varlık barışının da biran önce sisteme alınmasının önemine vurgu yapılırken, yaklaşık 135 milyar lira tutarındaki miktarın başka türlü yurtdışından getirilerek sisteme girmeyeceği belirtiliyor. Bu kapsamda düzenleme içerisinde Varlık Barışı'nın yer almamasının piyasalarda beklentileri bozduğu dile getiriliyor.
ESNEKLİK BEKLENTİSİ
Piyasalarda ayrıca yurtdışından ciddi sayıda yabancı yatırımcının Türkiye'ye para getirmek istediği de konuşuluyor. Ancak, inceleme ve denetim konusunda esneklik beklentisi olduğu kaydediliyor. Bu çerçevede özellikle Rusya başta olmak üzere yakın komşu ülkelerden bazı yatırımcıların getirmek istediği ciddi tutarda paranın olduğu ifade ediliyor. İnceleme birimlerinin ileride ne tür bir zorluk çıkarabileceği belirsizliğinin yatırımcılarda endişeye yol açtığı belirtiliyor.
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