Öğrenci affı için 4 aylık süre

Üniversite ile ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişiyi kapsayan öğrenci affının içeriği netleşiyor. Önlisans-doktora arası bütün akademik kademeleri kapsayan afla okullarına dönecekler sınavsız olarak ilişiği kesilen sınıftan devam edebilecek.

TUS VE DUS AFFA DAHİL

Aftan yararlananlar 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitelerine kayıt yaptırabilecek. Üniversitelerde hazırlık dahil bütün sınıflarda önlisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora dahil olmak üzere tüm öğrenciler sınavsız olarak ilişiği kesilen sınıftan devam ederek bu haktan yararlanabilecek. Bunun yanı sıra af, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı (TUS) ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavı (DUS) öğrencilerini de kapsıyor. Ancak terör örgütlerine üyeliği veya bağlantısı olan hiçbir kimse üniversitelere kabul edilmeyecek. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte üniversitesine dönmek isteyenler 4 ay içinde kayıt yaptırabilecek.

TERHİS OLANA 2 AY HAKKI

Askerliği gelmiş kişiler üniversiteye kaydını yaptırdıktan sonra direk olarak askerliği tecil edilirken askerde olan kişilere ise terhis oldukları tarihten itibaren 2 ay içinde üniversiteye başvurma hakkı tanındı. Bu kişilerin afla dönmesi yerleştirme kontenjanını etkilemeyecek.

Yatay geçiş kolaylığı sağlanacak

Üniversitesinden ayrıldıktan sonra evlilik, iş veya herhangi bir sebeple başka şehre taşınan kişiler eğitimini bulundukları illerdeki üniversitede devam ettirmek isteyenlere kolaylık sağlandı. Buna göre ikametini belgeleyen kişiler taban puanları tutan eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilecek. Ancak taban puanı tutmuyorsa Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim bölümlerine yatay geçiş yapabilme imkanı tanındı.

Türkoloji öğrencilerine burs imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla 'YÖK-Türkoloji' burs programı başlattı. 'Türkoloji Sizi Çağırıyor' sloganıyla başlatılan program, sadece başarılı öğrencileri hedefliyor. 'YÖK-Türkoloji Bursu'ndan yararlanabilmek için, programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar bulunuyor

YÖK'ten diploma seçeneği

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yeni kurulacak üniversitelere geçen öğrencilerin, istemeleri halinde halen öğrenim gördüğü üniversitenin diplomasını alabileceği belirtildi. Açıklamada, "Bu konu yasa ile güvence altına alınmaktadır ve bu hususta herhangi bir şüphe bulunmamaktadır" denildi. Açıklamada, yakın tarihte büyük bir üniversite ile ilgili böyle bir uygulamanın sorunsuz gerçekleştirildiği, şikayete konu olmadığı kaydedildi.

Ahmet Fatih Erturan