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Gençlerin kriteri istihdam

Yeni Şafak, seçime sayılı günler kala üniversite öğrencilerinin nabzını yokladı. İlk kez oy kullanacak gençler, toplumun farklı kesimlerini bir amaç etrafında birleştirebilecek karizmatik bir başkan istediklerini söyledi. Gençler, istihdamın kendileri için önemli ölçü olduğunu ifade etti
02 Mayıs 2018 08:55
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Gençlerin kriteri istihdam

Aynı paydada birleşen gençler, karizmatik, toplumun farklı kesimlerini bir amaç etrafında birleştirebilen, aynı zamanda dünyaya da kafa tutabilen bir başkan istediklerini ifade etti. Ekonomideki istikrarın artarak sürmesi de gençler için belirleyici bir başka unsur.

İŞ İMKANI ARTTIRILMALI

Siyasetten pek hoşlanmadığını söyleyen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Yaren Yavuz (22), iş imkanlarının artırılmasını istedi. Yavuz, "Bana söz hakkı tanıyan, saygı gösteren bir başkan istiyorum. Ayrıca. İstanbul Üniversitesi de dağılmamalı" dedi. Yavuz ile sınıf arkadaşı olan Mizgin Esen de okul bittikten sonra iş bulma kaygısı yaşamak istediğini belirterek, ekonominin düzelmesini talep etti.

İSTİKRAR SAĞLANMALI

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde okuyan Ertuğrul Güven (22) ekonomide istikrarın sağlanmasına ve öğrencilere siyasette söz hakkı verilmesini istedi. Güven, "Başımızdan 15 Temmuz gibi bir süreç geçti. O gün devleti ve milleti için savaşan halkımız doğru bir karar verecektir" dedi. İlk kez sandığa gidecek olan İstanbul üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Zehra Doğantuna (21), "Benim Cumhurbaşkanım gelecek nesiller için istihdam sağlayan birisi olmalı. Mesleğime gereken önemi vermeli. Üniversitelilerin ihmal edildiğini düşünüyorum. Bizlerle yakından iletişim kurup bizlerinde verilen kararlarda fikirlerimizin alınmasını istiyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET ARTMALI

Başkan adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Yunus Emre Ede, "Benim için Cumhurbaşkanı demek her şeyden önce güven demektir. Erdoğan deyince aklıma ilk dürüst liderliği geliyor. Ona gözü kapalı güvenirim. Asgari ücrete zam yapmasını ve spora karşı halkı bilinçlendirmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

UZLAŞMACI OLMALI

Demokrasinin öncelikle partilerden başlaması gerektiğini savunan Ege Üniversitesi Tarih bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Cumali Yıldırım, "Farklılıklarımızı anlayışla karşılayabilecek bir başkan istiyorum. İdeolojik bir partiden ziyade siyasi mekanizmaların halkı bilinçlendirmek adına daha uzlaşmacı bir yaklaşım talep ediyorum. Bir kişi ne diyorsa onun peşinden giden değil de bilinçli ve eğitimli bir toplum için çalışan milletini seven bir başkan istiyorum" şeklinde konuştu.

İlk defa sandık başına gidecek olan Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Ahmet Şen (19), "Benim Cumhurbaşkanım ülkesine hizmet etmeli, dünyaya da kafa tutmalı. Yaşıtlarım okumuyor araştırmıyor. Siyaset konusunda bilgileri yok. Başkanım çok akılcı ve devletçi olmalı" dedi.

İkinci kez oy verecek olan Gelişim üniversitesi Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ahmet Taha Erdoğan (21), kendi başkan adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Erdoğan, "Üsküdar'da oturuyorum. 15 Temmuz'da köprüdeydim. Vatanın milletin birliğini gördüm. O zaman halk nasıl sahip çıktıysa sandıkta da kararını verecektir. Aslında şöyle bir baktığımızda benim bir sıkıntım yok. Sadece başkanımdan, halkı spor alanında bilinçlendirmesini, bu konuda eğitimlerin arttırılmasını istiyorum" dedi.

KESİNLİKLE ADİL OLMALI

İdealindeki Cumhurbaşkanının kesinlikle adil olması gerektiğini savunan Bilim Tarihi bölümü öğrencisi Mehmet Furkan Bülbül (23), yaşam standartlarının arttırılması gerektiğini belirtti. Bülbül, "15 Temmuz gibi kara bir günden geçtik. Elbette darbelere karşıyız. Gelecek başkanımdan 28 Şubat'ta FETÖcüler tarafından tutuklanan, masum yere hapiste yatan abilerimiz için adalet talep ediyorum. Adaletli ve eşitlikçi bir başkan istiyorum" dedi.

Yeni Şafak
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