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ABD Kongresi'nin Hollywood'lu FETÖ festivali

FETÖ, bu yıl 16. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ni ABD Kongresi senatörünün sponsorluğunda Washington'da yaptı. Türkiye aleyhine kampanyaya dönüşen toplantıyı sunan Hollywood'un ünlü aktörü Terry Crews "Türkiye'de cezaevine konulan anne ve bebekler serbest bırakılsın" dedi.
02 Mayıs 2018 08:50
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ABD Kongresi'nin Hollywood'lu FETÖ festivali

Amerikan Kongre'sinin sponsorluğunda Washington D.C.'de düzenlenen FETÖ'nün 16. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin ana teması ise Türkiye'de tutuklu bulunan FETÖ'cülerin serbest bırakılması oldu. Hollywood'un ünlü aktörü Terry Crews gecede sunuculuk yapıp "Türkiye'de cezaevine konulan anne ve bebekler serbest bırakılsın" dedi.

FESTİVAL DEĞİL KARA TOPLANTI

FETÖ, bu yıl sözde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'ni ABD'nin başkenti Washington'da bulunan George Mason Üniversitesi'ne bağlı Hylton Performing Arts Center'da düzenledi. Festivaldeki çok sayıdaki FETÖ'nün üst düzey yöneticinin yanı sıra Hollywood'un ünlü aktörü Terry Crews de her performans öncesinde "Türkiye'de cezaevine konulan anneler ve bebekler serbest bırakılsın" diyerek hainlerin savunuculuğunu yaptı. Festivale hain Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.

NEFRET SÖYLEMLİ SENATÖR

Bu skandala ilk kez FETÖ'nün bir festivaline Amerikan Kongresi hami ve sponsor oldu. Amerikan Kongresi Dış İlişkiler Komitesi Avrupa, Avrasya ve Yükselen Tehditler Alt Komitesi Başkanı Dana Rochrabacher hem sponsor oldu hem de festivale katılan öğrencileri de Kongre'de ağırladı. ABD Kongre üyesi Barbara Comstock bu festivale ev sahipliği yapmaktan dolayı "büyük onur duyduğunu", Virginia Eğitim Bakanı Asif Qarni "önümüzdeki yılda bu festivalin olmasını iple çektiğini" söyledi.

TAM ANLAMIYLA TÜRKİYE DÜŞMANI

Dana Rochrabacher daha önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğunu yalanıyla başkanı olduğu komitede gerçekleşen ve darbe girişimini araştıran komisyonda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır hakaretler eden bir isim. Rochrabacher bu toplantıda FETÖ elebaşı Gülen'e "dini filozof" diyerek övmüştü. "Rochrabacher, elebaşının "radikal İslam önündeki en güçlü engel olduğu için asla Türkiye'ye teslim edilmemesi gerektiğini" söylemişti.

PKK'YA DA KALKAN OLDU

Dana Rochrabacher Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından büyükelçiliğimize girmeleri engellenen YPG ve PKK'lı hainlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önüne giderek protesto eylemine de katılmıştı. 18 Ekim 2012'de FETÖ'ye bağlı Sena Case firması başkan yardımcısı Fevzi Öten'in kampanyasına da bağış yapmıştı.
Akşam
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