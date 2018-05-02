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Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
02 Mayıs 2018 09:18
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Yıldız Mahallesi Kavşağı ve 6. Sanayi Sitesi katılma kolunda yapım çalışmaları yürütüldüğünden 1-2. kilometrelerinde 31 Mayıs'a kadar emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) Köprülü Kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Bu nedenle 9 Haziran'a kadar otoyolun bu kesimlerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Kaynaşlı kesimi 15-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 16 Mayıs'a kadar otoyolun İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İyidere-Rize devlet yolundaki Sarayköy-1 Tüneli'nin, Rize-İyidere yönündeki kuzey tüpünde bugün saat 17.00'ye kadar yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiğe kapatılacak. Araçlar bu süreçte servis yoluna yönlendirilecek.

Akseki-Manavgat yolunun 5-9. kilometrelerindeki patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Afyonkarahisar-Ankara yolunun 45-55. kilometrelerinde (İscehisar şehir geçişi) toplayıcı yol yapımı ve parke, bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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