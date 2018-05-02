1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Donmak üzereyken bulunan Afganlı kız, üniversiteyi ikincilikle bitirdi

Türkiye'ye Afganistan'dan 'umuda yolculuk' yaparak 2011 yılında ailesiyle göçmen olarak gelen Hadis Shiva (22), sığınmacı olarak yaşadığı Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden ikincilikle mezun oldu
02 Mayıs 2018 09:20
Yazdır
Donmak üzereyken bulunan Afganlı kız, üniversiteyi ikincilikle bitirdi

Afganistan'da çıkan savaştan kaçmak için küçük yaşta yola çıkan Hadis Shiva ailesiyle birlikte önce İran'a sığındı. İran'da barınamayan Hadis ve ailesi 2011 yılında Türkiye'ye Erzurum'a göç etti. Erzurum'da yaşamaya başlayan Hadis Afganistanlı göçmenlerin "büyükbaba" diye hitap ettiği ERVAK Başkanı Erdal Güzel'le tanışması onun hayatını değiştirdi.

Erdal Güzel'e liseyi İran'da okuduğunu ve üniversite hayalinin olduğunu söyledi. Erdal Güzel ise manevi kızı olarak kabul ettiği Hadis'i dershaneye yazdırdı ve tüm masraflarını karşıladı.

1 yıl sonra Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Hadis başarılı bir öğrencilik dönemi geçirerek Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü sınıf ikinciliğiyle bitirdi.

Hadis'in iyi bir yazar olacağına inandığını ifade eden Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, "Ben üniversiteyi bitireli 41 yıl oldu. 41 yıl önce bir heyecan tatmıştım daha sonra 3 çocuğum var üniversite mezunu onlarda da aynı heyecanı tatmıştım ve bugün 41 yıl önceki gibi heyecanlıyım ''kızım'' mezun oluyor. Çok mutluyum kelimelerle anlatamam. Hadis'in bende özel bir yeri var. Büyük başarılara imza atmasını istiyorum hedefleri ve idealleri var umuyorum gerçekleştirecektir. Ben Hadis'in iyi bir yazar olacağına inanıyorum. Beni kendine idol olarak görüyor. Bu benim için gurur verici Hadis'i tebrik ediyorum umarım hep mutlu olur" diye konuştu.

Türkiye'yi çok sevdiğini ve Erzurum'da kendi evinde gibi hissettiğini vurgulayan Hadis Shiva ise, "Türkiye' ye geldiğimde böyle olacağını hiç hayal edemezdim. Üniversiteye başladığım günü hatırlıyorum o heyecanımı hatırlıyorum çok çabuk geçti ve bugün mezun oluyorum. Okula başladığımda Büyükbaba elimden tutarak beni okula götürmüştü ona ben burada kaybolurum dediğimde büyükbaba bana ''inan bir gün burayı senin evin yapacağım'' dedi. Büyükbaba benim öz babam gibi birçok mülteci için babalık yapıyor. Hocalarıma sınıf arkadaşlarıma ve büyükbabama çok teşekkür ederim Türkiye'yi çok seviyorum." dedi

Hadis Shiva hayalinin mezun olduktan sonra yüksek lisans yapıp ardından yazar olmak istediğini ifade ederek Afganistan'dan Türkiye'ye gelen 2. göç dalgası hakkında ise, "Bana göre bunu açıklamak için bir söz var 'her gecenin sonunda gündüz vardır' diyebilirim herkes umut etmeli. Türkiye'ye gelen Afganistanlı arkadaşlarımın da kesinlikle üniversite okumalarını öneriyorum. Ülkelerimizde burada olduğu gibi rahatlık yok diyebilirim tek yol okumak." diye konuştu.

Hadis Shiva diplomasını yapılan mezuniyet töreninde ERVAK Başkanı Erdal Güzel'den aldı.

(ST-AA)

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,710 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
333 öğrenciye bir profesör düşüyor
03 Mayıs 2018 08:45		 500 bin kişiye üniversite yolu
03 Mayıs 2018 07:35
2017 Aralık dönemi Doçentlik jurileri açıklandı
02 Mayıs 2018 17:53		 2017-2018 öğretim yılı Yükseköğretim istatistikleri yayımlandı
02 Mayıs 2018 12:06
ALES ilk kez 81 ilde yapılacak
02 Mayıs 2018 12:03		 YÖK'den yeni üniversite ve diploma açıklaması
01 Mayıs 2018 13:57
O üniversiteler niçin bölünmeli?
28 Nisan 2018 14:31		 200 bin öğrencinin okulu değişecek
28 Nisan 2018 08:00
Üniversitelerde enstitüler tek çatı altında toplanıyor
27 Nisan 2018 18:05		 İstanbul Üniversitesi tıp fakültelerinden birini kaybetti ama Nobel'ler elinde kaldı
27 Nisan 2018 09:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sahte sarışınlar 1
sözlükte bugün 2
avantaj kaybetmek 1
her şeyi indirdik 1
06.05.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
paspasın altına anahtar koymak 3
mohamed salah 2
bedelli askerliğin yeniden gündeme gelmesi 3
ilk önce sen kapat 3
29.04.2018 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
SON İLANLAR
Manyas Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Kayseri il milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam