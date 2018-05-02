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Genç kabin amiri hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nda kabin amiri olarak görev yapan Mümün Güventürk, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nda kabin amiri olarak görev yapan Mümün Güventürk, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Bağcılar'daki evinde aniden kalp krizi geçiren 1981 doğumlu kabin amiri Güventürk, hayatını kaybetti. Bir arkadaşı ile birlikte evde olduğu sırada aniden fenalaşan Güventürk, gece saat 03.00 sıralarında ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç kabin memuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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