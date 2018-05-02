|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunca hazırlanan takvim kapsamında, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı
Listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti. Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.
Seçmen listeleri 12 Mayıs'a kadar askıda kalacak
Seçmen listelerini sorgulamak için Tıklayınız.
Bu haber 21,245 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI