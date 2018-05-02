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AnadoluJet'ten Ramazana özel kampanya
AnadoluJet, Ramazana özel düzenlenen kampanya ile AnadoluJet yolcuları, 02-06 Mayıs 2018 tarihleri arasında, diledikleri noktaya tek yönde % 50 indirim ile uçma fırsatı buluyor
AnadoluJet ile hayırlı Ramazanlar ve keyifli uçuşlar dileriz.
Biletleme Tarihleri: 02 - 06 Mayıs 2018
Uçuş Tarihleri: 15 - 31 Mayıs 2018
Kampanyadan Nasıl Yararlanabilirsiniz?
Kampanya Koşulları
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