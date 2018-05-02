Açılışta BIST 100 endeksi, 532,61 puan ve yüzde 0,51 artışla 104.815,39 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 1,11 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Haftanın ilk işlem gününde Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle 108.170,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, kapanışa doğru döviz kurlarındaki artış ve genele yayılan satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 3,10 azalışla 104.282,78 puandan tamamladı. Dün yurt içi piyasalarda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işlem yapılmadı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ve işsizlik oranları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'ye ilişkin not kararının da piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 puanın altına inilmesi halinde 101.200 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 108.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.