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Aksaray'da hücre evinde 2 FETÖ'cü yakalandı
Örgütün hücre evine yönelik operasyonda 2 firari zanlı yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün hücre evinde saklanan 2 firari zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evine operasyon düzenledi.
Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari Levent Ö. ve İbrahim M. gözaltına alındı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
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