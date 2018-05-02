Hükümet'ten 4'lü ittifaka ilk tepki: Zoraki ittifak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekilliği seçimleri için kendi arasında anlaştığını duyurdu. İttifakla ilgili ilk tepki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi: Dört benzemezlerin ittifakı zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak.

"(Dört partinin ittifak kararı) Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler."

"(CHP ve Saadet Partisi'nin aynı ittifakta yer alması) Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP."

'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar

"(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir."

Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin kurduğu seçim ittifakı için, "İstedikleri kadar çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir" dedi.

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde 'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştaya katılmak için Bolu'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, basın mensuplarının, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamaması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, "CHP adayını belirleyemedi ancak Cuma günü belirleyeceğini söylüyorlar. Herhalde düşünüyorlar ya da bulamadılar daha. Artık bulana kadar seçimler biter herhalde" dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakında anlaşmaları konusunda da açıklama yapan Eroğlu, "Gerçekten CHP ne yapacağını bilmiyor. Neticede biz onların ne yaptıklarına bakmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir" şeklinde konuştu.