1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hükümet'ten 4'lü ittifaka ilk tepki: Zoraki ittifak

Bozdağ'dan CHP, İYİ Parti, SP ve DP ittifakına ilk tepki
02 Mayıs 2018 10:16
Yazdır
Hükümet'ten 4'lü ittifaka ilk tepki: Zoraki ittifak

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: CHP, İYİ Parti, SP ve DP milletvekilliği seçimleri için kendi arasında anlaştığını duyurdu. İttifakla ilgili ilk tepki Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi: Dört benzemezlerin ittifakı zoraki nikah gibi zoraki bir ittifak.

"(Dört partinin ittifak kararı) Bunları motive eden, bir araya getiren şey esasında Türkiye'nin çıkarları, geleceği, yapılacak işler falan değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Buna esasında şöyle demek lazım, 'Recep Tayyip Erdoğan karşıtları ittifakı, öfkeliler ittifakı.' Cumhurbaşkanımıza karşı öfkesi olanlar bir araya geldiler."

"(CHP ve Saadet Partisi'nin aynı ittifakta yer alması) Eminim ki bu ittifak merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın kemiklerini sızlatmıştır. Çünkü Erbakan Hoca'nın temsil ettiği bütün değerlerin düşmanıdır CHP."

'Cumhurbaşkanı seçiminde artık netice alamayacağımız anlaşıldı, bari parlamentoda hatırı sayılır bir çoğunluk elde edelim de cumhurbaşkanının yukarıda elini ayağını bağlı tutalım' diye Türkiye'nin önünü kesme ittifakı bu noktada. Onun için bunların Cumhurbaşkanımıza karşı olan nefretleri, kinleri akıllarını başından almış, ne yaptıklarını pek bilmiyorlar

"(11. Cumhurbaşkanı Gül'ün açıklamaları) Benim hissiyatım, fevkalade büyük bir yanlış yapmıştır. Siyaseten belki bir siyasinin yapabileceği en büyük hataları hem de itiraflarıyla beraber perçinlemiştir."

Öte yandan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin kurduğu seçim ittifakı için, "İstedikleri kadar çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir" dedi.

Bolu'da, Abant Tabiat Parkı'nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde 'Tabiatın Kalbi Bolu Çalıştayı' düzenlendi.

Çalıştaya katılmak için Bolu'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, basın mensuplarının, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamaması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, "CHP adayını belirleyemedi ancak Cuma günü belirleyeceğini söylüyorlar. Herhalde düşünüyorlar ya da bulamadılar daha. Artık bulana kadar seçimler biter herhalde" dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin seçim ittifakında anlaşmaları konusunda da açıklama yapan Eroğlu, "Gerçekten CHP ne yapacağını bilmiyor. Neticede biz onların ne yaptıklarına bakmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Hayırlı olsun. İstedikleri kadar cephe kursunlar, çatı kursunlar, çatı zaten her seferinde çöküyor. Kurdukları ittifak da çökecektir" şeklinde konuştu.
Memurlar.Net
Bu haber 12,026 defa okundu. 44 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nevşehir Belediyesinde devir teslim töreni
03 Mayıs 2018 16:18		 Damat adayı, milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 16:09
AK Parti'de 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı
03 Mayıs 2018 16:06		 Akşener: Bahçeli seçmenleri korkutuyor
03 Mayıs 2018 15:19
Akdağ, AK Parti'den Erzurum milletvekili aday adayı oldu
03 Mayıs 2018 15:12		 AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Hedefimiz yüzde 60+1
03 Mayıs 2018 15:02
Evde oy kullanabilmek için rapor alınacak adres belli oldu
03 Mayıs 2018 14:50		 AK Parti'de hedef daha fazla kadın vekil
03 Mayıs 2018 14:41
Ünal: Bahçeli'nin hassasiyetlerine katılıyoruz
03 Mayıs 2018 14:20		 Bakan Sarıeroğlu'ndan 'tarım işçileri' açıklaması
03 Mayıs 2018 14:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sahte sarışınlar 1
sözlükte bugün 2
avantaj kaybetmek 1
her şeyi indirdik 1
06.05.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
paspasın altına anahtar koymak 3
mohamed salah 2
bedelli askerliğin yeniden gündeme gelmesi 3
ilk önce sen kapat 3
29.04.2018 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
SON İLANLAR
Manyas Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Kayseri il milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam