|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bahçeli'den 'yeni ittifak' için ilk yorum
MHP Lideri Devlet Bahçeli ittifaklar hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli; 'İttifaklar hayırlı uğurlu olsun' dedi
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 4'lü ittifak için şu yorumu yaptı:
"Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla, bir yarış içerisinde olması, ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. İttifak kavramını ortaya attığımız zaman baraj meselesinden dolayı Hazine yardımı almak için buna tevessül ettiğimizi söyleyen köşe yazarları gelişmeleri yakinen takip etsinler sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor bir görsünler bakalım.''
'ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR'
''Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'' diyen Bahçeli "Meclis grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz'' ifadesini kullandı.
Bu haber 4,702 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI