Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'staj' duyurusu

Bakanlığımız merkez teşkilatında, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında (1. Dönem) mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinden zorunlu mesleki eğitim veya yaz dönemi stajı bulunan öğrenciler ile üniversitelerin ve yüksekokulların son sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencilerinden staj zorunluluğu olan öğrenciler staj yapabileceklerdir. Bakanlığımız merkez teşkilatında staj yapmak isteyen öğrencilerin, Staj Başvuru Formuna öğrenim gördükleri okuldan alacakları öğrenci belgesi ve not dökümünü (transkript) ekleyerek, 01 Mayıs - 15 Haziran tarihleri arasında Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Stajı zorunlu olan öğrenciler, okuldan aldıkları staj zorunluluğunu ve staj sürelerini belirten belgeyi başvuru formuna eklemek zorundadır. Belgelerin eksik düzenlenmesi durumunda başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Başvurular Staj Kabul ve Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) Staj dosyası (Sadece stajı zorunlu olan öğrenciler için)

b) Adli sicil belgesi

c) Nüfus cüzdanı sureti

ç) 2 adet fotoğraf (vesikalık)

StajBaşvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

ADRES: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Örnek Mah. Oruç Reis Cad.

No:13/3 Altındağ/ANKARA