Bakanlar dahil, 22 Ak Partili 3 dönem kuralına takılıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin 'Cumhur İttifakı'na katılmasını istemediği Büyük Birlik Partisi'nin kendi listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

Hayati Yazıcı açıklamasının devamında, 22 arkadaşımız 3 dönem kuralına takılıyor, dedi.

Bu kurala takılanlar arasında bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık ve Lütfi Elvan ve eski bakan Mehmet Müezzinoğlu'nun yanı sıra Meclis Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, komisyon başkanları Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya ve Sadi Bilgiç de var.

Milletvekilleri Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Erdem ve Sabahattin Karakelle de bu kurala takılıyor.