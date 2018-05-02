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Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a adaylık teklifi
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a milletvekili adaylığı teklif ettiği ileri sürüldü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
NTV'nin aktardığı habere göre Kılıçdaroğlu, görüşmede Baykal'a birlikte çalışmaya devam etmek istediklerini iletti.
Baykal'ın da bu durumu memnuniyetle karşıladığı ve Kılıçdaroğlu'na teşekkür ettiği belirtildi.
İki ismin görüşmede, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
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