1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MMG'den Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı

Mimar ve Mühendisler Grubu "Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı" düzenliyor
02 Mayıs 2018 10:37
Yazdır
MMG'den Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı

Ankara Mimar ve Mühendisler Grubu Şube Başkanı Yılmaz Ada, 1. "Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı" düzenleneceğini açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe günü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak katılım sağlanacak olan organizasyonda önemli konuşmacılar ve panelistler davetlilerle buluşacak.

1. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı'nda; Kamu, Özel Sektör ve Üniversite AR-GE İnovasyon İşbirliği, Tarım 4.0: Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme, Biyoteknoloji ve Tarımda Yenilik Fırsatları başlıklarında sunumlar yapılacak ve Tarımsal Girdilerin Millileştirilmesi ve Ticarileştirilmesi başlığı altında panel düzenlenecek.

MMG tarafından 17-18 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 3. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi Sergisi organizasyonunun ön ayaklarından olan 1. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı, Türkiye'de tarımın durumu, tarımda yapılması gerekenler ve tarımın geleceği konularında önemli bir buluşma olacak.

İŞTE ÇALIŞTAY PROGRAMI

09:30 -10:10 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Yılmaz ADA, MMG Ankara Şube Başkanı
Osman BALTA, MMG Genel Başkanı
Dr.Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkam'
Mehmet Hadi TUNÇ, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Ercan Topaca, Ankara Valisi'
Mehmet DANİŞ, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı

10:10-10:45 ANA KONUŞMACI: KAMU, ÖZEL SEKTÖR ve ÜNİVERSİTE ARGE İNOVASYON İŞBİRLİĞİ H. Gazi KAYA, TAGEM Genel Müdürü

10:45-11:00 ARA

11:00-11:35 ANA KONUŞMACI: TARIM 4.0: AKILLI TARIM VE TARIMDA DİJİTALLEŞME
Doç. Dr. Ufuk TÜRKER, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi

11:35-11.50 ARA

11:50-12:25 ANA KONUŞMACI: BİYOTEKNOLOJİ VE TARIMDA YENİLİK FIRSATLARI
Prof. Dr. Salih KAFKAS, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bölümü Öğretim Üyesi

12:25-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30-15:45 PANEL: TARIMSAL GİRDİLERİN MİLLİLEŞTİRİLMESİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ
Panel Yöneticisi: Hasan ÖZLÜ, T.C. Gıda .Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Panelist
- Özgür GÜVEN, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Panelist
- Kurtuluş ÖĞÜN, Tümosan Genel Müdürü
Panelist - Prof.Dr. Nesrin YILDIZ, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Panelist
- Dr.Davut KELEŞ, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü

Tensip buyurmaları halinde

Tarih : 3 Mayıs 2018 Perşembe
saat : 09:00-16:00
ONLINE KAYIT:http://www.argezirvesi.com/ankara-calistayi/
Yer : Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu
Üniversiteler Mah. Dumlupmar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km. Çankaya / ANKARA
Memurlar.Net
Bu haber 954 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı: 20 istifa
03 Mayıs 2018 10:34		 Hak-İş Taksim'de Kazancı yokuşuna karanfil bıraktı
01 Mayıs 2018 10:03
'Ülkemiz, işçi ve işveren dayanışması ile kalkınacak, hedeflerine ulaşacaktır'
30 Nisan 2018 11:01		 'Öğretmen ve okul yöneticisi aynı şeyi tartışamıyor'
29 Nisan 2018 15:04
Sendikalar '1 Mayıs'a hazır
29 Nisan 2018 12:11		 'Oy kullanılacak mekanlar engellilere uygun değil'
28 Nisan 2018 15:59
Hak-İş: 1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız
28 Nisan 2018 14:44		 Sendikalardan Başbakan'a sözleşmeli personel tepkisi
28 Nisan 2018 12:12
Türkiye'yi İLO'da bu yıl Memur-Sen temsil edecek
26 Nisan 2018 12:11		 Kamu-Sen: Mülakat kul hakkıdır, kaldırılmalı
26 Nisan 2018 10:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sahte sarışınlar 1
sözlükte bugün 2
avantaj kaybetmek 1
her şeyi indirdik 1
06.05.2018 beşiktaş vs kayserispor maçı 2
paspasın altına anahtar koymak 3
mohamed salah 2
bedelli askerliğin yeniden gündeme gelmesi 3
ilk önce sen kapat 3
29.04.2018 galatasaray vs beşiktaş maçı 2
SON İLANLAR
Manyas Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Kayseri il milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam