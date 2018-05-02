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MMG'den Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı
Mimar ve Mühendisler Grubu "Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı" düzenliyor
Ankara Mimar ve Mühendisler Grubu Şube Başkanı Yılmaz Ada, 1. "Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı" düzenleneceğini açıkladı.
03 Mayıs 2018 Perşembe günü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak katılım sağlanacak olan organizasyonda önemli konuşmacılar ve panelistler davetlilerle buluşacak.
1. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı'nda; Kamu, Özel Sektör ve Üniversite AR-GE İnovasyon İşbirliği, Tarım 4.0: Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme, Biyoteknoloji ve Tarımda Yenilik Fırsatları başlıklarında sunumlar yapılacak ve Tarımsal Girdilerin Millileştirilmesi ve Ticarileştirilmesi başlığı altında panel düzenlenecek.
MMG tarafından 17-18 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 3. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi Sergisi organizasyonunun ön ayaklarından olan 1. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı, Türkiye'de tarımın durumu, tarımda yapılması gerekenler ve tarımın geleceği konularında önemli bir buluşma olacak.
İŞTE ÇALIŞTAY PROGRAMI
09:30 -10:10 AÇILIŞ KONUŞMALARI
10:10-10:45 ANA KONUŞMACI: KAMU, ÖZEL SEKTÖR ve ÜNİVERSİTE ARGE İNOVASYON İŞBİRLİĞİ H. Gazi KAYA, TAGEM Genel Müdürü
10:45-11:00 ARA
11:00-11:35 ANA KONUŞMACI: TARIM 4.0: AKILLI TARIM VE TARIMDA DİJİTALLEŞME
11:35-11.50 ARA
11:50-12:25 ANA KONUŞMACI: BİYOTEKNOLOJİ VE TARIMDA YENİLİK FIRSATLARI
12:25-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-15:45 PANEL: TARIMSAL GİRDİLERİN MİLLİLEŞTİRİLMESİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ
Tensip buyurmaları halinde
Tarih : 3 Mayıs 2018 Perşembe
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