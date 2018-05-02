MMG'den Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı

Ankara Mimar ve Mühendisler Grubu Şube Başkanı Yılmaz Ada, 1. "Gıda ve Tarımda yenilik çalıştayı" düzenleneceğini açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe günü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak katılım sağlanacak olan organizasyonda önemli konuşmacılar ve panelistler davetlilerle buluşacak.

1. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı'nda; Kamu, Özel Sektör ve Üniversite AR-GE İnovasyon İşbirliği, Tarım 4.0: Akıllı Tarım ve Tarımda Dijitalleşme, Biyoteknoloji ve Tarımda Yenilik Fırsatları başlıklarında sunumlar yapılacak ve Tarımsal Girdilerin Millileştirilmesi ve Ticarileştirilmesi başlığı altında panel düzenlenecek.

MMG tarafından 17-18 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenecek olan 3. AR-GE ve İnovasyon Zirvesi Sergisi organizasyonunun ön ayaklarından olan 1. Gıda ve Tarımda Yenilik Çalıştayı, Türkiye'de tarımın durumu, tarımda yapılması gerekenler ve tarımın geleceği konularında önemli bir buluşma olacak.

İŞTE ÇALIŞTAY PROGRAMI



09:30 -10:10 AÇILIŞ KONUŞMALARI

Yılmaz ADA, MMG Ankara Şube Başkanı

Osman BALTA, MMG Genel Başkanı

Dr.Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkam'

Mehmet Hadi TUNÇ, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Ercan Topaca, Ankara Valisi'

Mehmet DANİŞ, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı

10:10-10:45 ANA KONUŞMACI: KAMU, ÖZEL SEKTÖR ve ÜNİVERSİTE ARGE İNOVASYON İŞBİRLİĞİ H. Gazi KAYA, TAGEM Genel Müdürü

10:45-11:00 ARA

11:00-11:35 ANA KONUŞMACI: TARIM 4.0: AKILLI TARIM VE TARIMDA DİJİTALLEŞME

Doç. Dr. Ufuk TÜRKER, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Öğretim Üyesi



11:35-11.50 ARA



11:50-12:25 ANA KONUŞMACI: BİYOTEKNOLOJİ VE TARIMDA YENİLİK FIRSATLARI

Prof. Dr. Salih KAFKAS, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bölümü Öğretim Üyesi



12:25-13:30 ÖĞLE ARASI



13:30-15:45 PANEL: TARIMSAL GİRDİLERİN MİLLİLEŞTİRİLMESİ VE TİCARİLEŞTİRİLMESİ

Panel Yöneticisi: Hasan ÖZLÜ, T.C. Gıda .Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Panelist

- Özgür GÜVEN, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Panelist

- Kurtuluş ÖĞÜN, Tümosan Genel Müdürü

Panelist - Prof.Dr. Nesrin YILDIZ, Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Panelist

- Dr.Davut KELEŞ, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü

Tensip buyurmaları halinde

Tarih : 3 Mayıs 2018 Perşembe

saat : 09:00-16:00

ONLINE KAYIT:http://www.argezirvesi.com/ankara-calistayi/

Yer : Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

Üniversiteler Mah. Dumlupmar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km. Çankaya / ANKARA