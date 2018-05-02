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AK Parti'den il başkanlarına 'kutucuk' uyarısı
AK Parti'de son genişletilmiş il başkanları toplantısında siyasi partilere verilecek oyların nasıl geçerli olacağı anlatılarak 'ittifak kutucuğu' uyarısı yapıldı: "İttifakta yer alan partiler aynı kutucukta yan yana yer alacağından partimizin oyunun ittifak kutucuğunda da özenle korunması önemli
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen son AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran'da AK Parti ile MHP'nin ittifak ile seçimlere gireceğini hatırlatarak, ittifak yapan siyasi partilere verilecek oyların nasıl geçerli olacağını anlattı.
Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Sorgun, ittifak alanı içerisine 'Evet' mührü vurulması gerektiğini belirterek, "İttifak içinde bulunan bir siyasi partiye ayrılan alana mühür vurulursa hem o partiye hem ittifaka oy verilmiş olur. Hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne mühür vurulursa aynı şekilde geçerli olur. İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde bir siyasi partiye ayrılan alana mührün basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenir" diye konuştu.
'PARTİMİZİN OYU KORUNMALI'
Partilerin pusuladaki yerleriyle ilgili kuraya, ittifak olarak dahil edileceğini belirten Sorgun, "İttifakta yer alan partiler aynı kutucukta yan yana yer alacağından partimizin oyunun ittifak kutucuğunda da özenle korunması önemlidir" uyarısı yaptı.
Sorgun, konunun AK Parti seçmenine broşürler, kitapçıklar, ev toplantılarıyla çok iyi anlatılması gerektiğini söyledi.
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