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Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerli simülasyon robotları üretecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tataristan merkezli Eidos-Meditsina firması ile imzaladığı protokol kapsamında ortak simülasyon ve modelleme robotları üretecek
02 Mayıs 2018 11:14
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerli simülasyon robotları üretecek

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Tataristan merkezli Eidos-Meditsina firması arasında ortak simülasyon ve modelleme robotları üretimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında Türkiye'de ortaklaşa kurulacak şirket, Pendik'te 55 dönümlük araziye yapılacak Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'nde faaliyete geçecek. Şirket bünyesinde yenilikçi simülasyon ve modelleme robotları konusunda laboratuvar kurularak, seri üretim yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, modern tıp eğitiminde artık hasta yerine simülatörlerin, maketlerin, robotların kullanıldığını ifade etti.

- "Protokol, üniversitemizin ve ülkemizin yerli tıbbi cihaz üretimi hedefleri bakımından milattır"

Projelendirme çalışmalarının devam ettiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Teknokenti'nde ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık harcamaları alanında yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Eidos-Meditsina ile imzaladığımız bu protokol, üniversitemizin ve ülkemizin yerli tıbbi cihaz üretimi hedefleri bakımından bir milattır. Bu protokol kapsamında Eidos-Meditsina ile kuracağımız ortak firma yerli simülasyon ve modelleme robotları üretecek. Şu anda bu cihazların büyük bir kısmını ithal ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında tıbbi simülatör robotları ihraç eden bir üniversite olacağız. Teknokentimizde yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik 'Ben de varım' diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık."

- "Tıbbi hataların önüne geçilecek"

Tataristan'da 2011 yılından bu yana tıbbi simülatör üreten Eidos-Meditsina firmasının Genel Müdürü Lenar Valeev ise ürettikleri simülatörlerin ameliyat eğitimlerine imkan sağlayacağını, bu sayede tıbbi hataların da önüne geçileceğini vurguladı.

Şirketlerinin yenilikçi robotik teknolojilerin üretimi ve bu ürünlerin araştırma geliştirme çalışmalarında uzmanlaştığına işaret eden Valeev, "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk dili konuşan ülkelere ihracatımız bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile kuracağımız firma ile hem Türkiye'nin tıbbi simülatör ihtiyacını yerli kaynaklarla sağlayacağız hem de dünyanın pek çok ülkesine ihraç edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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