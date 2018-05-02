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Emeklilerin ikramiyesi bayram öncesi ödenecek

NTV'ye konuşan Maliye Bakanı Ağbal, emeklinin Ramazan Bayramı öncesi haziran başında 1000 lira ikramiyesini alacağını söyledi.
02 Mayıs 2018 12:12
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Emeklilerin ikramiyesi bayram öncesi ödenecek

Akaryakıtta ÖTV indirimi olabileceği iddialarını yanıtlayan Ağbal, "Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok" dedi. S&P'nin not düşürme kararını yorumlayan Ağbal, "Zamanlaması ilginç. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu" diye konuştu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Maliye Bakanı Ağbal, emeklinin Ramazan Bayramı öncesi haziran başında 1000 lira ikramiyesini alacağını söyledi.

Akaryakıtta ÖTV indiriminin gündemde olduğuna yönelik iddialarla ilgili konuşan Ağbal, "Enflasyonun süratle tek haneye inmesi önemli. Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV'nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz " dedi.

"S&P KARARININ ZAMANLAMASI İLGİNÇ"

S&P'nin not indirimine değinen Ağbal şunları söyledi: "Zamanlaması ilginç. Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu."

"15-16 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR"

Borçlara yönelik yapılandırma hakkında bilgi veren Maliye Bakanı şunları kaydetti: "183,5 milyar liralık alacağı yapılandırıyoruz. Vergi ve vergi cezası borçları, sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, belediyelerin katı akıt ücretleri, öğrencilerin kredi borçları var. Son derece kapsamlı kamuyla vatandaş arasında alacak verecek konusuna giren bütün alacakları kapsıyor. Vatandaş borcun aslını ödeyecek, faiz yerine yurtiçi ÜFE oranında ödeme yapacak. Bir süredir talepler dillendiriliyordu. Biz de hükümet olarak düzenlemeleri yapmış olduk. 31 Mart 2018'e kadar olan borçlar kapsanıyor. Bu yapılandırma kanunu önceki yapılandırma kanununa göre ilave avantajlar sağlıyor. Peşin ödemede faizin yüzde 90'ını almaktan vazgeçiyoruz. Vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Temmuz sonuna kadar müracaatlarını yapacaklar. İhtilaflı alacaklara ilişkin de bu kanun kolaylıklar getiriyor. Ödemeleri devam eden yapılandırma hakkı devam edecek. Biz buradan ilk yıl 15-16 milyar lira gelir elde etmiş olacağız."

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"PAKETİN MALİYETİ 24 MİLYAR LİRA"

Ağbal, paketin toplam maliyetinin 24 milyar lira civarında olacağını, emekli maaşı artışının maliyetinin ise 22,3 milyar lira olacağını belirtti. Ağbal, "Hesabımızı kitabımızı yaparak işimize bakıyoruz. Düzenleme büçtede yukarı yönlü giderleri artırıyor. Kısa vadede gelir artırıcı çalışmaları yapıldı. Kalıcı bir şekilde bütçe dengesinin sürdürülebilir olması konusunda çalışmalarımız var" dedi.

Memurların da emekliler gibi ikramiye talebi olduğu hatırlatılan Ağbal, "Talepleri inceliyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Emekli aylığı artışını imkanlarımızı zorlayarak yaptık" diye konuştu.

İmar düzenlemesinin ne getirdiğine ilişkin açıklama yapan Ağbal, "Burada bir imar babrışı yapıyoruz. Bu durumda yapıları olanların bildirimde bulunması gerekiyor. Vatandaşın yapı kayıt belgesi aldığı için devletle barışmış olacak. İsterse binayı yıkıp yeniden yapabilecek. 13-14 milyon yapıdan bahsediliyor" dedi. İmar barışından önemli bir gelir elde edileceğini belirten Ağbal, "Depreme karşı yapmamız gereken işler var, orada kullanacağız. Elde edilen geliri bütçeye gelir yazacağız. 24 milyarlık gider artışına karşın 15-16 milyar lira yeniden yapılandırmadan gelecek. İmar barışından geleni de bütçeye gelir yazacağız. Öncelikli olarak afet riski yönetilmesine bakacağız. Gelir artışlarıyla bunu dengeliyoruz" diye konuştu.

HAZİNE ARAZİSİ KULLANAN ÇİFTÇİYE KOLAYLIK

Hazine arazisini kullanan çiftçilerle ilgili düzenleme hakkında konuşan Ağbal şunları söyledi: "156 bin vatandaşımız Hazine arazilerini kullanıyor. Mülkiyeti kendisine ait olmadığı için tarımsal desteklerden yararlanamıyor. Gelin bu toprakları size kiralayalım diyoruz. 10 yıl boyunca kiralama yapacağız. Vatandaş 10 yıl sonunda bir 10 yıl daha uzatabiliyoruz, satın almak istiyorsa uygun fiyatlarla vatandaşa satacağız. Böylece vatandaş kira kontratıyla tarımsal desteklerden yararlanabilecek. Kayıt altına da alınabilecek. Bugün ne ödüyorlarsa yarısını ödeyecekler."

"POPÜLİZM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Seçim öncesi paket getirilmesine yönelik 'popülizm" eleştirilerini yanıtlayan Ağbal, "Önemli olan vatandaş ne söyleyecek. Vatandaşa, esnafa, çiftçiye kolaylıklar getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Emekli vatandaşlarımızın beklentisi. Bir yıldır zaman zaman kendi aramızda çalışıyoruz. Vatandaşın en fazla olur dediği seçenek dini bayramlarda ikramiye. Biz vatandaşa kulak verdik. Popülizm yapma şeklinde bir durum söz konusu değil, bir ihtiyaç var. Emeklinin böyle bir desteğe ihtiyacı var: Her kafadan bir ses çıkacak, vatandaş yapılanı takdir etsin, Allah razı olsun desin. Biz hesapsız kitapsız işlere her zaman karşı çıkarız" dedi.
NTV
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