Sendika üyeliğine ve Bank Asya'ya para yatırmaya beraat kararı

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Aktif Eğitim Sen'e üyelikle önemli bir karar verdi.

Mahkeme heyeti, 2/1/2014 ila 23/7/2016 tarihleri arasında Aktif Eğitim Sen'e üye olan sanık hakkında

"Sanığın örgüt talimatı veya çağrısıyla sendikaya üye olduğu ispat edilemediğinden, sanığın üyesi olduğu sendikaya kayıt olma hakkının Anayasal bir temel hak ve özgürlüklerden olduğu anlaşılmakla, sanığın sendika üyeliğinin başlı başlına atılı suçu oluşturmayacağı anlaşılmıştır."

değerlendirmesinde bulunarak betaat kararı verdi.

Yine aynı mahkeme heyeti, Bank Asya'da beş ayrı hesabın bulunması ve bu hesaplara para yatırılmasıyla da ilgili olarak,

"Sanığın, bankanın TMSF'ye devriden sonra da para yatırma işlemi gerçekleştirdiği, Silahlı terör örgütü liderinin çağrısı üzerine bankaya para yatırdığına ilişkin olarak sanık beyanının aksine delil olmadığı, sanığın savunması ile banka hesap hareketlerinin uyuştuğu, bu itibarla da suçlamaları kabul etmeyen sanık beyanına mahkememizce itibare edilmiştir."

mütalaasında bulunarak beraat kararı vermiştir.

Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı özellikle örgüt talimatı doğrultusunda sendikaya üye olmayan ve bank asya'ya para yatırmayan sanıklar için önemli bir karardır.

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