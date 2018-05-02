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Erdoğan'ın kafasında teknokrat bir kabine kurmak var
Posta yazarı Candaş Tolga Işık, 24 Haziran 2018'de yapılacak baskın seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin kazanması durumunda teknokrat bir kabine kuracağını öne sürdü
Posta yazarı Candaş Tolga Işık, 24 Haziran 2018'de yapılacak baskın seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin kazanması durumunda teknokrat bir kabine kuracağını öne sürdü.
Işık, "Hükümet ayağında yüzde 90 teknokratlar direksiyon başına geçecek" dedi.
"Bir yanda cumhurbaşkanlığı seçimi yarışı sürerken diğer yanda Erdoğan'ın ekibi yeni döneme dair hazırlıklara başladı bile" diyen Işık, "Cumhurbaşkanı'nın aklında tamamen icraata yönelik, iş bitiren, çalışan bir kabine kurmak var" ifadesini kullandı.
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