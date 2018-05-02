Mahkeme Başkanı FETÖ'cü müdürü duruşmada uyardı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında olduğu 12 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı.

Bazı sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşma, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in savunmasıyla devam etti.

Savunmasına "Uzun bir aradan sonra karşınızda savunma yapacağım." diyerek başlayan Şimşek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, hakkında verilecek hükmün hiçbir önemi bulunmadığını ifade ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhuriyet gazetesinde çıkan bazı haberleri okumayan sanık Şimşek'i, "Siyasi savunma yapma, siyasetin söylemlerine yer verme. Bu konuyu lütfen kapatıp asıl savunmana geç." diye uyardı.

Şimşek ise "Tamam bu konuyu kapatıyorum." dedi.

Başkan Yeltepe, savunmasında 17-25 Aralık sürecinde yaşananlara yer veren Şimşek', bir kez daha uyararak, "Siz 17-25 Aralık süreci ile ilgili yargılanmıyorsunuz. Bunları anlatma. İddianame kapsamında savunma yap. Davayı uzatmaya çalışıyorsunuz." dedi. Bunun üzerine Şimşek, "Siz benim ifademi kesecekseniz burada bırakayım. Bunlar siyasi olaylar mı? İfademde hakaret varsa suç duyurusunda bulunun." diye konuştu.

Duruşmaya daha sonra kısa süre ara verildi.