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Manisa ve İzmir'de korkutan deprem
Manisa'ya bağlı Saruhanlı ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki depremle sallandı.
Manisa'ya bağlı Saruhanlı ilçesi merkezli 3.4 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki
depremle sallandı. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Öte yandan, İzmir'in Menderes ilçesi de 3.3 şiddetindeki depremle sallandı.
Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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