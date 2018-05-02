Cezaevi eski müdürü Milletvekili aday adayı oldu

Adalet Bakanlığı bünyesinde Anadolu'nun birçok yerinde cezaevi müdürlüğü yapmış olup, en son Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü yapan Ertan Taşkın, hukuk eğitimini tamamlamasının ardından istifa ederek Avukatlık mesleğine başladı.

Serbest avukatlık mesleğini devam ettirirken 24 Haziran 2018 erken seçiminde, memleketinden milletvekili seçilebilmek için AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığına başvuru yapan Av. Ertan Taşkın adaylık başvurusunu 15 Temmuz Demokrasi Gazilerinin de aralarında bulunduğu geniş bir katılımla gerçekleştirdi.

Milletvekili aday adayı Avukat Ertan TAŞKIN , AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklamasında, 24 haziran seçimleri ülkemiz açısından çok önemlidir. Cumhuriyeti kuran meclis ile 24 Haziran'da oluşacak meclis ülke tarihi için denktir. Bu seçimde parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçiş yapılacaktır. Bu geçişi engellemek için içeride ve dışarıda şer güçler vardır. Bu şer güçlerin oyununu bozmak için bir ve beraber olmamız gerekir . Bu nedenle bir oyun dahi önemi büyüktür. Oyunları bozmak Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek olmak için aday adaylığımızı açıklıyorum. Kırıkkale'mize Ve Ülkemize Hizmet Etmek İçin Adayım bu yüce milletin vekili olabilmek adına bu kutsi yola çıktık. İyi niyetler ve temiz duygularla bu millete ve insanlığa hizmet etmek için aday adaylığımızı açıklıyorum. Allah yolumuzu hayırlı kılsın. Günümüzü ve geleceğimizi aydınlık etsin" dedi.