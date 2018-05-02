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AK Parti Grubu, Erdoğan için imza verdi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM AK Parti Grubu tarafından 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceği dilekçeyi imzaladım. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun'' dedi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, sosyal medya hesabı ''Twitter'' üzerinden yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM AK Parti Grubu tarafından 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceği dilekçeyi imzaladım. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu olsun'' dedi
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