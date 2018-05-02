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'Roman havası' eşliğinde staja uğurlandılar

İzmir'de turizm ve otelcilik bölümü öğrencileri, staj yapacakları otellere Roman bandosu eşliğinde gönderildiler
02 Mayıs 2018 13:13
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'Roman havası' eşliğinde staja uğurlandılar

İzmir'de turizm ve otelcilik bölümünde eğitim gören lise öğrencileri, staj yapacakları otellere Roman bandosuyla uğurlandı.

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü 5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm ve Otelcilik Bölümü 10 ve 11'inci sınıfta eğitim gören 201 öğrenci, 5 ay sürecek stajlarına okullarında düzenlenen etkinlikle gönderildi.

Okula valizleriyle gelen öğrenciler, Roman bandosunun çaldığı şarkılara eşlik edip, öğretmenleriyle oynadı.

Okul Müdürü Celal Gülcan, staja giden öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak adına böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

- "Turizmin kınalı kuzuları"

Öğrencilerin teorik eğitimlerini tamamladıklarını ifade eden Gülcan, "Öğrencilerimizi uygulama eğitimlerini yapmak için otellere gönderiyoruz. Göndermeden önce de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Turizme hizmet ettikleri için memleketimizi temsil ettiklerini hatırlatalım diye bu etkinliklerini yapıyoruz. Biz onlara 'turizmin kınalı kuzuları' diyoruz." dedi.

11'inci sınıf öğrencisi Çağla Gülcan ise "Bütün okul hep beraber buradayız ve çok eğleniyoruz. Otellere gitmeden önce böyle eğlendiğimiz için çok mutluyuz. Allah herkese böyle bir şey nasip eder inşallah, bu yaşta çalışmayı öğreniyoruz, çok güzel bir deneyim." diye konuştu.

11'inci sınıf öğrencisi Cemal Yeşil de Çeşme'ye staja gideceğini belirterek, okul yönetimine kendileri için düzenledikleri etkinlik için teşekkür etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle vedalaşarak otobüslerle staj yapacakları otellere uğurlandı.
Anadolu Ajansı
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