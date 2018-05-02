1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafiğe 3 ayda 274 bin 784 araç eklendi

Ocak-mart döneminde 274 bin 784 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 taşıtın kaydı silindi ve böylece trafikteki toplam araç sayısı 243 bin 401 arttı
02 Mayıs 2018 13:24
Yazdır
Trafiğe 3 ayda 274 bin 784 araç eklendi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2018'e ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azalarak, 22 milyon 462 bin 346 oldu. Bu araçların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 94 bin 588 oldu. Bu taşıtlar içinde otomobil yüzde 58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile motosiklet, yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 4,7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlılar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubata göre yüzde 50,8 arttı.

Bu artış otomobilde yüzde 50,6, minibüste yüzde 32,3, otobüste yüzde 14,9, kamyonette yüzde 35,1, kamyonda yüzde 15,3, motosiklette yüzde 91,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 178, traktörde de yüzde 40,1 oldu.

Martta, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise yüzde 8,1 azaldı.

Bu düşüş otomobilde yüzde 1,6, minibüste yüzde 60,6, otobüste yüzde 29,3, kamyonette yüzde 31,9, kamyonda yüzde 2,2, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 81,5, traktörde yüzde 10,9 olarak kaydedilirken, motosiklet sayısında yüzde 31,6 artış görüldü.

Ocak-mart döneminde 274 bin 784 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 31 bin 383 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mart sonu itibarıyla 22 milyon 462 bin 346 olarak tespit edildi.

Mart sonu itibarıyla 12 milyon 194 bin 330 otomobilin yüzde 38,2'si LPG'li, yüzde 35,8'i dizel, yüzde 25,7'si benzin yakıtlı, yüzde 0,3'ü yakıt türü bilinmeyenler olarak kayıtlara geçti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 328 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyadaki tüm araçlarda 'made in Turkey' yazıyor
03 Mayıs 2018 15:38		 Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
03 Mayıs 2018 14:33
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
03 Mayıs 2018 12:39		 Galericiler 13 Mayıs'ı bekliyor
03 Mayıs 2018 11:16
Bosch, dizelin kirlilik sorununu çözdü
02 Mayıs 2018 13:59		 Hibrit araç satışında artış
30 Nisan 2018 20:56
Oto pazarında yaprak kımıldamıyor
30 Nisan 2018 19:16		 Renault dizel araçlardaki iyileştirme hedefini tutturamadı
30 Nisan 2018 15:32
Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı sağlanacak
26 Nisan 2018 11:20		 Otomotiv yan sanayinde Almanya isyanı
24 Nisan 2018 23:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak sakallı dede 1
necati şaşmaz 4
tırnakla diş temizlemek 2
beşiktaş hakemler kol kola 1
kaşınmak 2
her şeyi indirdik 1
doların 4,20 lira olması 1
Fazla poşet isteyince küsen market kasiyeri 5
hayallerde yaşamak 4
trip 3
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam