Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini yazdı.

ASGARİ ÜCRET: Kesin rakam netleşmemekle birlikte asgari ücretin net olarak 2 bin 200 liraya çıkarılacağı vaadiyle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor.

CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşmeye bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.

KADRO SÖZÜ: Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak.

CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.

AİLE SİGORTASI: Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP'nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.

ÇİFTÇİYE MAZOT: Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacak.

Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.

ÜNİVERSİTELİYE BURS: Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek.

İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak.

İNTİBAK YASASI: Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak.

Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.

KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80'inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak.