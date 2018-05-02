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Kılıçdaroğlu: Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak
Hükümetin seçim paketini açıklamasının ardından gözler muhalefete çevrildi. CHP'nin seçim vaatleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlanması talimatını verdiği seçim bildirgesinde ekonomiye dair şu vaatlerin yer alacağı öğrenildi
Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerini yazdı.
ASGARİ ÜCRET: Kesin rakam netleşmemekle birlikte asgari ücretin net olarak 2 bin 200 liraya çıkarılacağı vaadiyle seçmenin karşısına çıkması bekleniyor.
CHP, asgari ücretin, her yıl, enflasyon farkı ve ekonomik iyileşmeye bağlı olarak artırılacağı sözünü de verecek.
KADRO SÖZÜ: Tüm taşeron işçilerin kadrolu yapılması vaadi de seçim bildirgesinde yerini alacak.
CHP, kamuda çalışan taşeronlara kadro vaat edecek.
AİLE SİGORTASI: Aile sigortası uygulamasıyla mevcut sosyal yardımları iki katına çıkarmayı planlayan CHP'nin, aile sigortası kapsamında hiçbir hanenin gelirinin bin liranın altına düşmeyeceği vaadinde bulunacağı öğrenildi.
ÇİFTÇİYE MAZOT: Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliği devlet tarafından sağlanacak. Çiftçi mazotu 2.50 TL'ye satın alacak.
Orman köylülerinin Genel Sağlık Sigortası primleri karşılanacak.
ÜNİVERSİTELİYE BURS: Maddi sıkıntıda olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek.
İhtiyacı olan tüm gençlere, ücretsiz yurt ve ulaşım imkanı sağlanacak.
İNTİBAK YASASI: Emekliler, ramazan ve kurban bayramlarında birer maaş ikramiye alacak.
Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payı alınmayacak. Emekliler arasındaki eşitsizliği giderecek İntibak Yasası derhal çıkarılacak.
KREDİ FAİZLERİ MÜJDESİ: Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında faizlerin yüzde 80'inin silinmesine dönük düzenleme yapılacak.
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