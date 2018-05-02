1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EKPSS kura başvuruları alınacak

ÖSYM, EKPSS kura başvuru duyurusunu yayımladı. Başvurular 16 Mayıs'a kadar devam edecek
02 Mayıs 2018 13:32
Yazdır
EKPSS kura başvuruları alınacak

ÖSYM, EKPSS kura başvuru duyurusunu yayımladı. Başvurular 16 Mayıs'a kadar devam edecek

2018 EKPSS: Kura Usulüyle Yapılacak Yerleştirmeler için Başvurular Alınacak

7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" uyarınca kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacaktır. Kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklardır.

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 2 Mayıs 2018 günü saat 13.30'da başlayacaktır. 16 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Başvurular bireysel olarak internet veya başvuru merkezleri aracılığıyla alınacaktır. EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmek zorundadır.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. "Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi "ne sahip olanlar, 2018- Kura'ya başvurabileceklerdir. 2018-EKPSS'ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2018-Kura'ya başvuramayacaklardır.

2018-EKPSS/Kura 'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2018 EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
Bu haber 17,059 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MBSTS sonuçları açıklandı
03 Mayıs 2018 15:04		 Ücretli öğretmenler başvuru tarihlerini bekliyor
03 Mayıs 2018 11:22
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
03 Mayıs 2018 00:05		 Artık öğretmenleri sözleşmeli olarak istihdam edeceğiz
02 Mayıs 2018 21:46
ÖSYM, DGS sınav tarihini değiştirdi
02 Mayıs 2018 18:22		 7500 TL maaşı duyan yüzlerce kişi sıraya girdi!
01 Mayıs 2018 20:03
Engelli memur adaylarının kura kayıt işlemleri başlıyor
30 Nisan 2018 17:44		 YDS soru ve cevapları yayımlandı
30 Nisan 2018 15:16
Sağlık Bakanlığı'ndan KPSS 2018/4 ile atananlara duyuru
30 Nisan 2018 12:07		 Bakan Yılmaz: Öğretmen alımları seçim sonrası olacak
29 Nisan 2018 17:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak sakallı dede 1
necati şaşmaz 4
tırnakla diş temizlemek 2
beşiktaş hakemler kol kola 1
kaşınmak 2
her şeyi indirdik 1
doların 4,20 lira olması 1
Fazla poşet isteyince küsen market kasiyeri 5
hayallerde yaşamak 4
trip 3
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam