Havelsan eski Genel Müdürü aday adayı oldu

Havelsan eski Genel Müdürü, Sadık Yamaç Ak Parti Ankara 2. bölge milletvekili aday adayı oldu.

Sadık Yamaç kimdir?

1965 Çubuk doğumlu,

Ø Halen Altındağ'da ikamet eder,

Ø Evli ve 4 çocuk babasıdır,

Ø Üniversite okurken babası ile beraber semt pazarlarında pazarcılık yaptı.

Ø İlk Kamu hizmetine TÜBİTAK'ta başladı.

Ø SAVUNMA SANAYİ Müsteşarlığında başta tank, uçak, helikopter ve füze olmak üzere, çok sayıda projede proje müdürü olarak çalıştı.

Ø Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN'ın Başbakanlığı döneminde, SAVUNMA, TEKNOLOJİ ve D-8 projelerinde, Başbakan Müşaviri olarak görev yaptı.

Ø 28 Şubat döneminde, Erzurum'a zorunlu tayin edildi. 4 buçuk ay sonra mahkeme kararıyla yeniden görevine iade edildi.

Ø BAYINDIRLIK ve İSKAN Bakanlığında; Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ø TBMM Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ø HAVELSAN Genel Müdürlüğü ve CEO'luğu görevinde bulundu.

Ø HAVELSAN Genel Müdürlüğü'ndeki başarılı çalışmalarından dolayı, uluslararası bir finans dergisi tarafından "Yılın CEO'su" seçildi.

Ø BMC'de Yerli Tank, Zırhlı Araç, Motor ve Şanzıman Tasarım ve Üretimi konularında Strateji Koordinatörlüğü yaptı.

Ø Halen Savunma, Güvenlik, Bilişim ve Enerji alanlarında kritik faaliyetler gösteren, Connavate firmasında Ceo görevini yürütmekte