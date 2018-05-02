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Havelsan eski Genel Müdürü aday adayı oldu
Havelsan eski Genel Müdürü, Sadık Yamaç Ak Parti Ankara 2. bölge milletvekili aday adayı oldu.
Havelsan eski Genel Müdürü, Sadık Yamaç Ak Parti Ankara 2. bölge milletvekili aday adayı oldu.
Sadık Yamaç kimdir?
1965 Çubuk doğumlu,
Ø Halen Altındağ'da ikamet eder,
Ø Evli ve 4 çocuk babasıdır,
Ø Üniversite okurken babası ile beraber semt pazarlarında pazarcılık yaptı.
Ø İlk Kamu hizmetine TÜBİTAK'ta başladı.
Ø SAVUNMA SANAYİ Müsteşarlığında başta tank, uçak, helikopter ve füze olmak üzere, çok sayıda projede proje müdürü olarak çalıştı.
Ø Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN'ın Başbakanlığı döneminde, SAVUNMA, TEKNOLOJİ ve D-8 projelerinde, Başbakan Müşaviri olarak görev yaptı.
Ø 28 Şubat döneminde, Erzurum'a zorunlu tayin edildi. 4 buçuk ay sonra mahkeme kararıyla yeniden görevine iade edildi.
Ø BAYINDIRLIK ve İSKAN Bakanlığında; Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı.
Ø TBMM Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.
Ø HAVELSAN Genel Müdürlüğü ve CEO'luğu görevinde bulundu.
Ø HAVELSAN Genel Müdürlüğü'ndeki başarılı çalışmalarından dolayı, uluslararası bir finans dergisi tarafından "Yılın CEO'su" seçildi.
Ø BMC'de Yerli Tank, Zırhlı Araç, Motor ve Şanzıman Tasarım ve Üretimi konularında Strateji Koordinatörlüğü yaptı.
Ø Halen Savunma, Güvenlik, Bilişim ve Enerji alanlarında kritik faaliyetler gösteren, Connavate firmasında Ceo görevini yürütmekte
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