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Samsun'da ByLock operasyonu: 2'si kadın 3 gözaltı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 gün önce Samsun merkezde gözaltına alınan Hatice K., Çarşamba ilçesinde gözaltına alınan Yasemin K. ve Çorum'da 9 gün önce yakalanarak gözaltına alınan Emrah I.'nın emniyetteki sorgulanmaları tamamlandı.
Hatice K.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Yasemin K.'nin ByLock kullanıcısı ve örgütün kapatılan Sakarya dershanesi çalışanı olduğu, Emrah I.'nın ise hem ByLock kullanıcısı olduğu hem de örgütün Bafra ilçesi ile Bayburt ilindeki okullarında görev yaptığı tespit edildi.
Samsun KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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