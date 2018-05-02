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1 ve 2 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
1 ve 2 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 1 ve 2 Mayıs 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu: 2 tutuklama Tokat'ta 'hakim-savcı çalışma evleri' soruşturmasında 10 hukukçuya gözaltı FETÖ'den aranan kurmay yarbay yakalandı Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 eski polise gözaltı 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişiye FETÖ gözaltısı
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