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Kansere neden oluyor... Sabunda bile var!

Kansere neden olduğu bilinen Palm yağı sadece çikolatada değil, kek, bisküvi, dondurulmuş patates, sabun gibi pek çok üründe kullanılıyor. Peki Palm yağı olan ürünü nasıl anlarız? İşte tüm detaylarıyla Palm yağı bulunan ürünler...
02 Mayıs 2018 13:42
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Kansere neden oluyor... Sabunda bile var!

Süpermarket raflarında gördüğümüz işlenmiş gıdaların yanında, kullandığımız temizleyiciler ve kozmetik ürünlerinin içeriğindeki ana maddelerden biri, Palm yağı.

Peki Palm yağı hangi ürünlerde var, Palm yağı neden kullanılır ve bir üründe olduğunu nasıl anlarız? İşte yanıtları...

*Bazı çikolatalara pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlamak ve erimesini önlemek için eklenmiştir.

Palmiye yağı margarinin oda sıcaklığında katı halde bulunması için kullanılır.

Dondurulmuş pizza hamurlarında yapışmayı engellemek için ilave edilir.

Dondurmaya pürüzsüz ve kremsi bir yapı katmak için eklenir.

Paketlenmiş ekmeklerde de oda sıcaklığında katı olduğundan, pişmesi kolay olduğundan ve ucuz olmasından dolayı tercih edilir.

Vejetaryen ve vegan ürünlerinde de bulunabilir.

Sabun, deterjan gibi temizlik ürünlerinde bulunur.

Şampuanlarda ise, çoğu şampuanın saçlardan sıyırdığı doğal yağları geri getirmeye yardımcı olmak için kıvamlandırıcı ajan olarak kullanılır.

Palmiye yağı rujlarda da erimesini engellemek ve pürüzsüzlük sağlamak için tat verme gibi bir özelliği de olmadığından dolayı çok fazla tercih edilir.

Bir üründe palmiye yağının bulunup bulunmadığını ise etiketine bakarak anlayabiliriz.

Etiketinde: Palm Yağı, Palmitic Asit, *Palmeate, Palm yazıyor ise bu ürün palmiye yağı içeriyor demektir. 'Bitkisel yağ içerir' ibaresinin yazıldığı birçok üründe de bulunduğu unutulmamalıdır.

CNN Türk
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