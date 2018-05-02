1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şimşek'ten S&P'nin kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Şimşek, S&P'nin not indirme kararıyla ilgili olarak, "S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! S&P, daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor" dedi
02 Mayıs 2018 13:49
Yazdır
Şimşek'ten S&P'nin kararına tepki

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin notunu indirme kararını değerlendirdi.

Twitter'da açıklama yapan Şimşek şunları kaydetti:

"S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.

S&P'nin analizi de yetersiz.

- Aşırı ısınma 2017'nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018'de yavaşladı.
- Finansal koşullar 2017'ye oranla daha sıkı.
- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.

Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;

- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.
- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.
- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.

Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.

- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz
- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.
- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız

Belirsizlikler azalıyor.

- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.
- Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.
- AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var."
NTV
Bu haber 5,260 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Giresun, İranlı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor
03 Mayıs 2018 15:50		 Dünya markaları Ankara keçisi yününü kullanımdan kaldırıyor
03 Mayıs 2018 15:25
Hobi için başladı, şimdi ihracatını yapıyor
03 Mayıs 2018 15:06		 Enerjisa Enerji'nin geliri yüzde 68 arttı
03 Mayıs 2018 13:54
TOBB Başkanı'ndan S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesine ilişkin açıklama
03 Mayıs 2018 13:23		 Dünyanın en büyük inşaat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
03 Mayıs 2018 13:12
Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi gerekir
03 Mayıs 2018 12:07		 Gaz santrallerinde yüzde 1 verimlilikle 200 milyon dolar tasarruf
03 Mayıs 2018 09:34
Çılgın projelere Güney Kore desteği
03 Mayıs 2018 07:25		 Seçimler öncesi ekonomiye ilk hamle
03 Mayıs 2018 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak sakallı dede 1
necati şaşmaz 4
tırnakla diş temizlemek 2
beşiktaş hakemler kol kola 1
kaşınmak 2
her şeyi indirdik 1
doların 4,20 lira olması 1
Fazla poşet isteyince küsen market kasiyeri 5
hayallerde yaşamak 4
trip 3
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam