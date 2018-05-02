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Şimşek'ten S&P'nin kararına tepki
Başbakan Yardımcısı Şimşek, S&P'nin not indirme kararıyla ilgili olarak, "S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! S&P, daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor" dedi
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, S&P'nin Türkiye'nin notunu indirme kararını değerlendirdi.
Twitter'da açıklama yapan Şimşek şunları kaydetti:
"S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye'nin kredi notunu Ağustos'ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.
Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.
S&P'nin analizi de yetersiz.
- Aşırı ısınma 2017'nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018'de yavaşladı.
Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;
- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının
artışından kaynaklanıyor.
Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.
- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle
hayata geçiriyoruz
Belirsizlikler azalıyor.
- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.
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