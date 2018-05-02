FETÖ sanığı eski polislere hapis cezası

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 3 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Esat Sarı ve Salih Özen ile tutuklu sanık Hanifi Erol hazır bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen, polislikten ihraç edilen Sarı, suçlamaları reddederek, "Darende'de olay yeri inceleme polisiydim. İlçede herkes beni tanırdı. Benim ismimi veren tanıktan şikayetçiyim. 'ByLock' kullanmadım. Bank Asya'da hesabım yok. Okullarına çocuklarımı göndermedim." dedi.

Sanıklardan örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede "SAY" kodu ile derecelendirilen, polis memurluğundan ihraç edilen Salih Özen ve "A5" koduyla derecelendirilen, görevden ihraç edilen eski komiser Hanifi Erol da "terör örgütü üyeliği" suçlamalarını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Sarı ve Özen ile tutuklu sanık Erol'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.