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Yunanistan'a kaçarken yakalanan darbe sanığı savunma yaptı

Akıncı Üssü davasında, dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Mendi'yi alıkoyan ekipte yer alan, darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçarken yakalanan sanık eski astsubay Kumcu savunma yaptı
02 Mayıs 2018 13:52
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan darbe sanığı savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Dava dosyasında müşteki olarak yer alan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi de duruşmada hazır bulundu.

Darbe girişimi sırasında Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götüren ekipte yer alan, darbe girişiminden sonra da bir grup FETÖ şüphelisiyle Yunanistan'a kaçarken yakalanan sanık eski astsubay Halil Kumcu savunma yaptı.

Kumcu, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısının emir astsubayı olduğunu, 15 Temmuz'da kendisini arayan sanık eski astsubay Tuncer Nergis'in acil bir görev olduğunu, gelip gelemeyeceğini sorduğunu aktardı.

Bunun üzerine Nergis'in evinin bulunduğu Anıttepe'ye geçtiğini söyleyen Kumcu, burada sanık eski Konya Jandarma Bölge Komutanı Timurcan Ermiş ve birkaç astsubayı gördüğünü kaydetti.

General forsu takılı makam aracına geçtiklerini anlatan Kumcu, Ermiş'in Orgeneral Mendi ile görüşeceğini, konunun hassas olduğunu söylediğini anlattı.

Bu açıklama üzerine terör saldırısı olabileceğini düşündüğünü dile getiren Kumcu, bir zaman sonra Mendi'nin bulunduğu Gazi Orduevi'ne gittiklerini belirtti.

Ermiş'in, Mendi ile görüşeceğini söyleyerek araçtan indiğini anlatan Kumcu, "Kısa bir süre sonra Tuncer Nergis aracımıza gelerek Mendi'nin bulunduğu aracı takip edeceğimizi söyledi. Akıncı Üssü'ne geldik. Burada Mendi'yi kimin karşıladığını görmedim. Daha sonra beklemeye başladık." dedi.

Akşam saatlerinde Akıncı Üssü'nde hareketliliğin artmaya başladığını, uçakların havalandığını, silah seslerinin gelmeye başladığını söyleyen Kumcu, sabah saatlerinde darbe girişimi olduğunu öğrendiğini öne sürdü.

Darbe girişiminden sonra teslim olmak için savcılığa gittiğini ancak buradakilerin kendisini polise yönlendirildiğini iddia eden Kumcu, bazı gelişmelerin kendisini endişelendirdiği için polise gitmediğini savundu.

Türkiye'de kalmasının kendisi için zor olacağını fark ettiğini belirten Kumcu, "Uğruna tereddütsüz bir şekilde canımı vereceğim vatanımdan istemeden ayrılma düşüncesi hakim oldu." ifadesini kullandı.

Sanık Kumcu, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına ilişkin tespiti inkar ederek söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu iddia etti.

Birlikte kaçarken yakalandığı darbecileri tanımıyormuş

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Kumcu, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın sorusu üzerine Yunanistan'a kaçmaya çalışırken birlikte yakalandığı diğer FETÖ şüphelilerini tanımadığını öne sürdü.

Kumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, "Timurcan Ermiş ve Tuncer Nergis amiriniz değil. Ancak onların talebiyle göreve gidiyorsunuz. Bu görev için neden siz seçildiniz?" sorusuna da "Bunu, Tuncer Nergis savunmasında açıkladı." demekle yetindi.

Kumcu, bir başka soru üzerine ise Akıncı Üssü'nde sabah saatlerine kadar oturmak dışında başka bir şey yapmadığını iddia etti.

Sanık Kumcu'nun da aralarında bulunduğu 6 FETÖ şüphelisi, 3 Haziran 2017'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken hudut birliklerince yakalanmıştı.

Tanju Özkaya
Anadolu Ajansı
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