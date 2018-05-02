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Tarım Bakanı Fakıbaba: Bugün varım yarın yokum

Bakan Fakıbaba, Şişli'de bir otelde düzenlenen 'Gıda ve Tarım Zirvesi'ne katıldı. Bakan Fakıbaba, etkinlikteki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı
02 Mayıs 2018 13:55
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Tarım Bakanı Fakıbaba: Bugün varım yarın yokum

Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarında artış yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

'DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN BU ÖNEMLİ PROTEİNDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN 29 VE 31 TL İLE 6 AYDIR DEVAM EDEN FİYAT ANLAYIŞIMIZ VAR'

"Biz önce üreticiyi baz alıyoruz. Bizim için üreticinin bu işi sürdürebilmesi ve ithalatın önünü kesebilmesi bağlamında gerekli önlemleri alabilmesi vazgeçilmezdir. Yani üretici yerli malı üretebilecek ve para kazanacak. Bir taraftan da ateşi de söndürmek adına dar gelirli vatandaşlarımızın bu önemli proteinden faydalanabilmesi için 29 ve 31 TL ile altı aydır devam eden fiyat anlayışımız var, bunu devam ettireceğiz. Belki satılan yerlerin sayısını da arttırarak devam ettireceğiz. Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var. Biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir. Ateşi söndürmek için yapıyoruz. İnşallah özellikle damızlık düveyle biz hayvan varlığımızı arttıracağız. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak."

'SERBEST PİYASA FİYATLARINA SAYGI DUYAN BİR İNSANIM AMA...'

Bakan Fakıbaba et fiyatlarını artırmak isteyenlere de şöyle seslendi: "Ben serbest piyasa fiyatlarına saygı duyan bir insanım ama dar gelirli vatandaşlarımız 29 ve 31 TL'den etini alacak. Şimdi 13 bin yer var satış yapan, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat arttırmak isteyenler olursa biz artırabiliriz."

'BUGÜN VARIM YARIN YOKUM. ONU BİLEMEM BEN. ONU BİLECEK OLAN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDIR'

Bir dahaki dönemde bakanlık görevini sürdürüp sürdürmeyeceği sorusu yöneltilen Bakan Fakıbaba, şunları söyledi: "Siyasetçiyiz... Bugün varım yarın yokum. Onu bilemem ben. Onu bilecek olan sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ben dava adamıyım. Son saniyeye kadar gücümün yettiği müddetçe hizmete devam edeceğiz. Ben olurum bir başkası olur biz bir ekibiz, gelen arkadaşıma 9 aylık tecrübelerimi en iyi şekilde aktaracağım."

RUSYA'YA DOMATES İHRACATI: DOĞRUSU BUYDU

Rusya'nın domates ihracatını serbest bırakmasına da değinen Fakıbaba, "Çok iyi, doğrusu buydu. Gerçekten bizim üreticilerimiz samimi. Bu işe gönül vermiş çok değerli üreticilerimiz var. Önce üç firma idi, sonra dokuza çıkardılar, ardından serbest bıraktılar. Bence akıllı bir hareket. Bu konuda hükümetimizin de önerileri oldu, bunları dikkate aldılar" ifadelerini kullandı.

'NADASA BIRAKILAN YERLERDE NOHUT EKİMİNE BAŞLADIK'

Bakan Fakıbaba, "Ramazan'da gıda fiyatlarında artışa yönelik bir önlem alınacak mı?" şeklindeki soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bir proje başlattık. İç Anadolu'da nadasa bırakılan yerlerde nohut ekimine başladık. Bu fasulyede ya da başka ithalat yaptığımız ürünlerde bunu devamı gelecektir. İnsanlar rahat olsunlar. Biz olayları takip ediyoruz.

'ÖYLE PARA KAZANMAK HER ŞEY DEĞİL. ÜRETİCİ OLMAK, ÇİFTÇİ OLMAK DÜNYANIN EN ZEVKLİ İŞLERİNDEN BİRİ'

Öyle para kazanmak her şey değil. Üretici olmak, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden birisi. Bütün çiftçi kardeşlerimize, üreticilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bazen bir iki kişi sadece para kazanmak adına bir şeyler yaptığı zaman o zaman 98 kişiye de zarar veriyor. Biz o iki kişiyi ayıklamaya çalışıyoruz. Biz üreticimizin emrindeyiz."
Habertürk
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