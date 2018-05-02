1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bosch, dizelin kirlilik sorununu çözdü

Dizel arabalardaki zehirli NOx salınımını 10'da 1 düzeyine indiren ve Avrupa'nın koyduğu yasal sınırların dahi oldukça altına inildiğini açıklayan Bosch, gözden düşen dizel teknolojisini yeniden diriltebilecek bir çözüm bulduğunu belirtti
02 Mayıs 2018 13:59
Yazdır
Bosch, dizelin kirlilik sorununu çözdü

Dizel arabaların neden olduğu kirlilik ve emisyon skandalı sonrası gözden düşmeye başlamasıyla birlikte dizel teknolojisine güven oldukça azalmıştı.

Dizel arabalara olan güvenin sarsılması ve temiz hava kaygısı, ülkelerin birbir dizeli yasaklamaya yönelik adım atmasına yol açmış ve tüketicilerin de elektrikli ve hibrid modellere yönelmesiyle dizel satışlarındaki sert düşüş otomobil üreticilerini de stratejilerini değiştirmeye itmişti.

Dev üreticilerden kimisi bütün dizel modellerin elektrikli versiyonları üzerine çalışmaya başlarken Toyota ve Volkswagen gibid evler ileride dizeli tamamen bırakmaya yönelik planlar açıklamıştı.

VOLKSWAGEN DENEMEYE BAŞLADI

Almanya'dan gelen bir haber ise gidişatı tersine çevirebilir.

Bosch tarafından yapılan açıklamada zehirli NOx salınımını 10'da 1'e düşüren bir teknoloji geliştirildiği açıklandı. Avrupa Birliği kanunları 2017'de yapılan değişiklikle dizel binek araçlarda kilometre başına NOx salınımını maksimum 168 miligrama sabitlemişti. 2020 yılında ise bu düzey 120 miligrama indirilecek.

Dizel için bir gelecek var. Dizelin bittiğine dair tartışmalara kesin olarak nokta koymak istiyoruz. Dr. Volkmar Denner - Bosch CEO
Bosch ise yeni teknolojisiyle bunu 13 miligrama kadar düşürdüğünü iddia ediyor.

Alman otomotiv endüstrisinin kalbinin attığı şehirlerden biri olan Stuttgart'da yapılan basın toplantısında, gerçek sürüş emisyonu (RDE) verilerinin zorlu şehir koşullarında dahi 40 miligramın üzerine çıkmadığı açıklandı.

Volkswagen şimdiden yeni teknolojiyi test etmeye başladı ve Golf serisiyle yola çıktı bile.

İLAVE MASRAF GEREKTİRMEYECEK

Bosch CEO'su Dr. Volkmar Denner, dizel arabaların kaderini değiştirebilecek yeni teknolojinin birkaç ayda geliştirildiğini belirtirken yeni teknolojide kullanılan bileşenlerin de mevcut parçaların geliştirilmiş hali olduğunu açıkladı.

Böylelikle ilave parçalara gerek duyulmayacak ve uçuk maliyetler de söz konusu olmayacak.

Denner akıllı ısı yönetim sistemi, yeni geliştirilen hava yönetim sistemi ve ileri düzey yakıt enjeksiyon modülünün bir araya gelmesiyle söz konusu verilerin ulaşılabilir olduğu açıkladı.

Üstelik Denner'in iddiasına göre aracın seri mi yoksa yavaş mı kullanıldığı, sıkışık ya da akıcı bir trafikte mi ilerlendiği ya da hava sıcaklığı düzeyinin de bir önemi yok.

YAKIT TÜKETİMİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Alman devinin ölçümlerine göre NOx emisyonundaki düşüş nedeniyle dizel yakıt tüketiminde bir artış da yaşanmıyor yani benzine göre tasarruf avantajını da koruyor ve iklim dostu özelliklerini de tekrar gündeme taşıyor.


Dizel motor teknolojisinin henüz tam potansiyelinde ısrarcı olan Bosch, yapay zekayı da adapte ederek içten yanmalı motorlarının hava kalitesine olan etkisinin neredeyse sıfırlandığı bir teknoloji geliştirmeyi planlıyor. Amaç, şu an 1 metreküp havada bulunan ortalama 40 mikrogram NOx miktarından sorumlu teknolojinin payını 40'ta 1'e yani 1 mikrograma indirmek.

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi bünyesindeki bilim insanlarının üzerinde çalıştığı projede nitrojen ve oksijenin amonyak kullanılarak ayrıştırılabildiği belirtilmiş ve NOx salınımında yüzde 98 düşüş sağlanabileceği belirtilmişti.

Alper Öcal
Habertürk
Bu haber 6,043 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dünyadaki tüm araçlarda 'made in Turkey' yazıyor
03 Mayıs 2018 15:38		 Otomotiv 'son 12 aylık' ihracat rekorunu kırdı
03 Mayıs 2018 14:33
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı daraldı
03 Mayıs 2018 12:39		 Galericiler 13 Mayıs'ı bekliyor
03 Mayıs 2018 11:16
Trafiğe 3 ayda 274 bin 784 araç eklendi
02 Mayıs 2018 13:24		 Hibrit araç satışında artış
30 Nisan 2018 20:56
Oto pazarında yaprak kımıldamıyor
30 Nisan 2018 19:16		 Renault dizel araçlardaki iyileştirme hedefini tutturamadı
30 Nisan 2018 15:32
Otomotiv sektörüne ÖTV kolaylığı sağlanacak
26 Nisan 2018 11:20		 Otomotiv yan sanayinde Almanya isyanı
24 Nisan 2018 23:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar için enflasyon zammı oluştu
CHP'de aday belli gibi... Tebrikleri kabul ediyor
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
Enflasyon rakamları açıklandı
Ulaştırma Bakanı kendi ağzıyla söyledi, şimdilerde hatırlamıyor
Bahçeli: Bakanlar, FETÖ'nün seçmen ayağını takip etti mi?
CHP'li İnce, adaylık iddialarına cevap verdi
Rektör, engelli raporu alıp, ucuz otomobil aldı
Başbakan'dan Bahçeli'nin çıkışına cevap
Bayram ikramiyesinden kimler faydalanabilecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak sakallı dede 1
necati şaşmaz 4
tırnakla diş temizlemek 2
beşiktaş hakemler kol kola 1
kaşınmak 2
her şeyi indirdik 1
doların 4,20 lira olması 1
Fazla poşet isteyince küsen market kasiyeri 5
hayallerde yaşamak 4
trip 3
SON İLANLAR
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Eski hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Akademik Personel Alacak
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Personel Alım İlanı
Bingöl Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Işıklar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Afyon Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çivril Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingel Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam