Tekirdağ'da Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılması planlanan "Yamaç Paraşütü Şenliği"nde dünyada ilk kez yamaç paraşütüyle havada canlı radyo yayını yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiat turizmiyle ilgili başlattığı seferberlik kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun "Orman Su Varsa Hayat Var" sloganı ve tabiat turizmi çerçevesinde Türkiye'de ilk kez Tekirdağ'da "Yamaç Paraşütü Şenliği" düzenlenecek.

Kartaltepe Tabiat Parkı'nda 8 Mayıs Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek şenlikte, yamaç paraşütü gösterisi, paramotor uçuşları, yöresel gastronomi sunumları, bitki illüstrasyon gösterimleri ve söyleşiler de yapılacak.

Dünyada bir ilk kez yapılacak yamaç paraşütüyle radyo yayını, Radyo Akademi Ödüllü "Tabiatın Sesi" radyo programı olacak.

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi, Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübü, Tekirdağ Doğa Sporları ve Havacılık Kulübü, Şarköy Muhtarlığı, Radyo Can ve Namık Kemal Üniversitesi Radyosu'nun destek verdiği etkinlik gün boyu devam edecek.

Vedat Yücebaş