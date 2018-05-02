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Facebook'a yeni özellik! Artık tek tuşla mümkün

Facebook'un F8 Konferansı dahilinde dünyaya duyurduğu yeni özellik, kullanıcıların hoşuna fazlasıyla gidecek; zira kullanıcıların en büyük dertlerinden biri olan ve geçmiş verileri silmek istediklerinde tek tek uğraşmaları gereken bu yorucu durum tarihe karışıyor.
02 Mayıs 2018 14:11
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Facebook'a yeni özellik! Artık tek tuşla mümkün

Facebook arama geçmişini tek tuşla kullanıcının silebileceği yepyeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Facebook'un gizlilik kontrolü için sunduğu seçeneklerin yanına ekleyeceği Clear History ile Facebook işlem geçmişini kolayca temizleyebileceksiniz. İnternet tarayıcılarında çerezleri ve geçmişi temizlemenin oldukça kolay olduğunu belirten Zuckerberg, böylece aynı sistemi Facebook'a uyarladıklarını ifade ediyor.

Cambridge Analytica skandalıyla bağlantılı olan bu özellik kullanıma sunulduğunda, etkileşimde bulunduğunuz uygulamalar ve web siteleriyle ilgili bilgileri görebilecek ve bu bilgileri hesabınızdan silebileceksiniz.

Skandal sonrasında kendini affettirmek isteyen Facebook, hem kullanıcılara hem de geliştiricilere yönelik çok sayıda yeni özellik duyurdu. Bu sayede kişisel veriler konusundaki şüphelerin minimum seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

Ancak Facebook, etkinlikleriniz ve beğenileriniz hakkında bilgi sahibi olmasının, son kullanıcı deneyimi en iyi hale getirmek için kritik olduğu konusunda ısrarcı. Zuckerberg bu durumu şu şekilde ifade ediyor;

" Tarayıcınızda çerezleri temizlediğinizde, deneyiminiz oldukça kötü hale gelebilir. Her sitede tekrar oturum açmanız ve bazı şeyleri yeniden yapılandırmanız gerekebilir. Aynı durum Facebook için de geçerli olacaktır. "

Kısacası Zuckerberg, Facebook'un geçmişi temizlemenize izin vereceğini ancak, temizlik sonrasında kullanım deneyiminin kötüleşeceğini belirtiyor. Ne yazık ki, Clear History özelliğinin kullanıma sunulması yaklaşık 1 - 2 ay sürecek.
Hürriyet
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