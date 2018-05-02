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Vatan Partisi, YSK kararını AYM'ye taşıdı

Vatan Partisi, yurt dışında yaşayan seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermesini engelleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, Doğu Perinçek'in adaylığı için 90 binin üzerinde imza topladıklarını açıkladı
02 Mayıs 2018 14:21
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Vatan Partisi, YSK kararını AYM'ye taşıdı

Seçmen tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek için gerekli 100 bin imzanın yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar tarafından kullanılamayacağı gerekçesiyle Vatan Partisi'nden Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı.

YSK'ya yapılan başvuruyla ilgili dilekçe veren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gereken 100 bin seçmen imzasının, yurt dışındaki seçmenler için kullanılamayacağını öne süren Cengiz, YSK'nın ilgili kararında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, adaylık teklifi için Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na bizzat başvuracaklarının hüküm altına alındığını hatırlattı. Cengiz, bu durumda yurt dışındaki seçmenlerin aday gösterme hakkının fiilen engellendiğini ileri sürdü.

Cengiz, bunun seçme seçilme hakkının ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve bir yurt dışı seçmen adına bireysel başvuruda bulunduklarını, başvuru konusunda YSK'yı de bilgilendirdiklerini aktardı.

'PERİNÇEK İÇİN 90 BİNİN ÜZERİNDE İMZA TOPLANDI'

Yurt dışındaki seçmenin Ankara'daki veya Strazburg'daki seçim kuruluna, öngörülen 5 gün içinde, bizzat gelerek başvurması gerekeceğini anlatan Cengiz, "Bu, yurt dışındaki seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermesi hakkının gasp edilmesi demektir" dedi.

Cengiz, daha önce yurt dışındaki seçmenin oy kullanacağı yerde, yani yurt dışı temsilciliklerinde aday göstermelerinin sağlanmasını istediklerini, ancak bunun dikkate alınmadığını bildirdi. Cengiz, Doğu Perinçek'in adaylığı için 90 binin üzerinde imza topladıklarını açıkladı.
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