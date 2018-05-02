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Kayseri Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor!

Şehir Hastaneleri Projesi kapsamında, şu ana kadar hizmete girenler arasında en büyüğü olma özelliğine sahip Kayseri Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor. Bölge hastanesi görevi üstlenecek Kayseri Şehir Hastanesi, 4 ana hastane binası ile fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden oluşuyor
02 Mayıs 2018 14:28
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Kayseri Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor!

Sağlık Bakanlığınca kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında, şu ana kadar hizmete girenler arasında en büyüğü olma özelliğine sahip yaklaşık 500 milyon avro maliyetli Kayseri Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana'daki hastanelerin ardından Türkiye'nin 5. sağlık üssü olacak Kayseri Şehir Hastanesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 5 Mayıs'ta hizmete girmesi planlanıyor.

Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenecek Kayseri Şehir Hastanesi, 4 ana hastane binası ile fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden oluşuyor.

AA'nın haberine göre; Fiziki yapısı ve vatandaşlara sunduğu modern hizmetlerle 5 yıldızlı otel konseptinde inşa edilen tesiste, tek kişilik ve iki kişilik tuvaletli ve duşlu lüks odalarda hastalara tedavi imkanı sunuluyor.

Hasta ve yakınlarına en modern tedavi hizmetlerinin sunulabilmesi için tasarlanan hastane binaları, bekleme sürelerinin azaltılması, hasta ve yakınlarının rahatlığı için akıllı teknolojik sistemlerle dikkati çekiyor.

Hastalar için hemen her şeyin düşünüldüğü komplekste, acil durumlarda helikopter ambulansla getirilen hastaların doğrudan ameliyathaneye veya yoğun bakım odalarına alınabilmesine olanak tanınıyor.

Sağlık hizmetlerinin Bakanlık personeli; idari, teknik ve temizlik gibi hizmetlerin ise özel sektör kanalıyla yürütüleceği şehir hastanesi konseptinde, her hastanın refakatçi personel eşliğinde vakit kaybetmeden hizmet alabilmesi amaçlanıyor.

Hastane bünyesinde oluşturulan ve 7/24 görev yapacak olan çağrı merkezi, oluşabilecek her türlü aksaklık ve ihtiyaç durumunda anında müdahale imkanı sağlayacak.

"4 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM"

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, hastane açılışına az bir süre kaldığını ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz şekilde başlaması için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti. Tedavi hizmetlerinin işleyişini uygulamalı olarak görebilmek ve tespit edilen aksaklıkları anında giderebilmek için simülasyon etkinlikleri düzenlediklerini bildiren Benli, bu simülasyonlarla her türlü senaryoya karşı hazırlık yaptıklarını anlattı.

Hastanenin yapımının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü aktaran Benli, şöyle devam etti: "Şimdiye kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ayın 5'inde hastanemizi açmış olacağız. Bin 607 nitelikli yatağa sahip olan hastanemizde 350 poliklinik, 43 ameliyathane ve 253 yoğun bakım yatağımız mevcut.

Fizik tedavi hastanesinin yanı sıra ayrı bir blokta bulunan yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi de kompleks içinde yer alıyor.

Hastanemiz 466 bin metrekare kapalı alan ve 281 bin metrekare açık alana sahip. 3 bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkımız var. Hastanemizde ortalama 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Bunun 3 bine yakını kamu, kalan kısım ise özel sektörde yer alacak.

Hastanemizde ayrıca bine yakın doktorumuz görev yapacak. Burada açacağımız hastanemizle yoğun bakım yatağımız 150'den 256'ya çıkmış oluyor. Bu da bölgede çevre illerin tüm hizmetlerini hastanemizde toplayabileceğimiz anlamına geliyor. Diğer taraftan nitelikli hizmetleri burada oluşturacağız."

Hastanenin fiziki yapısı oluşturulurken hasta ve yakınlarının her türlü konforunun düşünüldüğünü vurgulayan Benli, bu sayede vatandaşa en kaliteli sağlık hizmetinin sunulacağını dile getirdi.

Hastanenin Teknoloji Direktörü Afşin Yüce ise kullanılan teknolojik imkanlara dikkati çekerek hastane bünyesinde tüm Kayseri'nin yükünü kaldırabilecek boyutta bilgi işlem merkezi oluşturulduğunu ifade etti.

Hastanenin teknolojik altyapısında yerli yazılımlar kullanıldığına dikkati çeken Yüce, bilgisayar altyapısında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından geliştirilen milli işletim sistemi Pardus'un kullanıldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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