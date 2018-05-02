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Yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanabilmesi için Genelge
Yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanabilmesi için Genelge
Sağlık Bakanlığı, Yatağa bağımlı vatandaşların oy kullanabilmesi için Genelge
yayımladı.
2018/14 Yatağa Bağımlı Kişiler İçin Durum Bildirir Tek Hekim Raporu Hakkında Genelge
İlgili genelge için tıklayınız.
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