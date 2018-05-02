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HDP'den 4'lü ittifak yorumu: CHP'nin sol seçmenine yazık

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" dedi
02 Mayıs 2018 14:34
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HDP'den 4'lü ittifak yorumu: CHP'nin sol seçmenine yazık

Mecliste düzenlediği basın toplantısında, içerisinde imar barışı ve emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 'torba tasarıyı' eleştiren Kerestecioğlu, AK Parti'nin seçime 50 gün kala birden bire 'iyilik meleği' olduğunu söyledi.

Kerestecioğlu, emeklilere "Alın bin liranızı ama oyunuzu vermeyin" diye seslendi.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmeye gittiği yönündeki iddialara ilişkin de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, "Bir lider genelkurmay başkanıyla görüştüğü için aday olmuyorsa hiç olmasın" şeklindeki sözlerini anımsatan Kerestecioğlu, "Bu da yaşanan olayın itirafıdır. 27 Nisan e-muhtarısını eleştirenler, bundan hallice bir muhtırayı helikopterle gönderiyorlar" ifadesini kullandı.

'BELKİ HAYRÜNNİSA GÜL ADAY OLACAKTIR, BİLEMİYORUZ'

Gül'ün aday olmamasını değerlendiren Kerestecioğlu, şöyle devam etti:
"Gençlerin dediği gibi fazla üzerine gitmeyelim belki 2048 yılında aday olacaktır ya da bir Gül aday olacaksa belki o Hayrünnisa Gül olacaktır, bilemiyoruz."

CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin olası milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin soru üzerine de Kerestecioğlu, şunları söyledi:

'İSTERSE CHE GUEVARA'NIN KIZ KARDEŞİNE MESAJ YOLLASINLAR...'

"Ortada sosyal demokrat bir parti var ama bu parti günlerdir hep topu İYİ Parti'ye atarak 'HDP'nin olmasını istemiyor' diyerek bir süreç yaşatmaya çalıştı. Ama bugün gördüğümüz o ki aslında HDP'nin dışında bir ittifakı kurmak istiyorlarmış. Bu ittifak, kimi transfer ederlerse etsinler, CHP'ye kimi çağırırlarsa çağırsınlar, isterse Che Guevara'nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu aynı zamanda CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Eğer bir parti gerçekten sosyal demokratsa, ittifak yapması gereken parti solda olan, özgürlükçü solu savunan partidir. Siz 90'ların içişleri bakanıyla, işte Sivas'ta yaşananların şaibesi üzerinde olan kişilerle ittifak yapmayı tercih ediyorsanız o zaman siz sağ bir ittifakın içerisindesiniz. Şimdi, Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak. O zaman onlar oraya HDP buraya."
'TÜM SOL OYLAR HDP'YE GELECEK, İKİ BARAJ ATLAYACAĞIZ'

Bir gazetecinin, "HDP'li Sırrı Sakık'ın kardeşi Namık Sakık'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı" olmasına ilişkin sorusu üzerine de Kerestecioğlu, insanların özgür olduğunu belirtti.

Kerestecioğlu, "HDP'nin baraj sorunu olacak mı?" şeklindeki soruyu da "Tüm sol oylar HDP'ye gelecek. Baraj sorununu bir kenara bırakın biz iki baraj atlayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, 'en yüksek oyu' alan adayı destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna Kerestecioğlu, "Bunu o zaman değerlendireceğiz. Biz ikinci tura kendi adayımızla çıkmayı planlıyoruz. Adayımızın da baş harfleri S.D." yanıtını verdi.

Kerestecioğlu, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı konusunda bir sorun olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Bir sorun yok" ifadesini kullandı.

Sputnik
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