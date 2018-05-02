|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
HDP'den 4'lü ittifak yorumu: CHP'nin sol seçmenine yazık
HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin, "Bu ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. CHP'nin sol seçmenine de yazıktır. Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak" dedi
Mecliste düzenlediği basın toplantısında, içerisinde imar barışı ve emeklilere ikramiye verilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 'torba tasarıyı' eleştiren Kerestecioğlu, AK Parti'nin seçime 50 gün kala birden bire 'iyilik meleği' olduğunu söyledi.
Kerestecioğlu, emeklilere "Alın bin liranızı ama oyunuzu vermeyin"
diye seslendi.
'BELKİ HAYRÜNNİSA GÜL ADAY OLACAKTIR, BİLEMİYORUZ'
Gül'ün aday olmamasını değerlendiren Kerestecioğlu, şöyle devam etti:
CHP, İYİ Parti, SP ve DP'nin olası milletvekilliği seçimlerinde ittifak yapmasına ilişkin soru üzerine de Kerestecioğlu, şunları söyledi:
'İSTERSE CHE GUEVARA'NIN KIZ KARDEŞİNE MESAJ YOLLASINLAR...'
"Ortada sosyal demokrat bir parti var ama bu parti günlerdir hep topu
İYİ Parti'ye atarak 'HDP'nin olmasını istemiyor' diyerek bir süreç yaşatmaya
çalıştı. Ama bugün gördüğümüz o ki aslında HDP'nin dışında bir ittifakı kurmak
istiyorlarmış. Bu ittifak, kimi transfer ederlerse etsinler, CHP'ye kimi çağırırlarsa
çağırsınlar, isterse Che Guevara'nın kız kardeşine mesaj yollasınlar, yine bu
ittifak sağ bir ittifak olmaktan öteye geçmeyecektir. Bu aynı zamanda CHP'nin
sol seçmenine de yazıktır. Eğer bir parti gerçekten sosyal demokratsa, ittifak
yapması gereken parti solda olan, özgürlükçü solu savunan partidir. Siz 90'ların
içişleri bakanıyla, işte Sivas'ta yaşananların şaibesi üzerinde olan kişilerle
ittifak yapmayı tercih ediyorsanız o zaman siz sağ bir ittifakın içerisindesiniz.
Şimdi, Türkiye'de iki sağ ittifak yarışacak. O zaman onlar oraya HDP buraya."
Bir gazetecinin, "HDP'li Sırrı Sakık'ın kardeşi Namık Sakık'ın AK Parti'den milletvekili aday adayı" olmasına ilişkin sorusu üzerine de Kerestecioğlu, insanların özgür olduğunu belirtti.
Kerestecioğlu, "HDP'nin baraj sorunu olacak mı?" şeklindeki soruyu da "Tüm sol oylar HDP'ye gelecek. Baraj sorununu bir kenara bırakın biz iki baraj atlayacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde, 'en yüksek oyu' alan adayı destekleyip desteklemeyecekleri sorusuna Kerestecioğlu, "Bunu o zaman değerlendireceğiz. Biz ikinci tura kendi adayımızla çıkmayı planlıyoruz. Adayımızın da baş harfleri S.D." yanıtını verdi.
Kerestecioğlu, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı konusunda bir sorun olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Bir sorun yok" ifadesini kullandı.
Sputnik
Bu haber 5,422 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI