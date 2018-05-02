|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
TÜSEB ödülleri başvuruları başladı
TÜSEB tarafından verilecek olan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri için 2018 yılı başvuruları açıldı.
TÜSEB tarafından verilecek olan Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri için 2018 yılı başvuruları açıldı.
Başvurular 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek.
BİLİM ÖDÜLÜ
Yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilir.
Her yıl bir kişiye verilir.
HİZMET ÖDÜLÜ
Bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere verilir.
Her yıl bir kişiye verilir.
Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilir.
Her yıl en fazla beş kişiye verilir.
Ödüller: Para ödülü ile birlikte ödülün kategorisine göre plaket ve beratı içerir.
Ödül kazananlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıklanır.
Bu haber 2,057 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI