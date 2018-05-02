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Çiftlik Bank'ın beyni Türkiye'ye getirildi
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Düzgün Genç, Bulgaristan'da yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi
Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye getirilen Genç, hakkındaki gıyabi tutuklama kararının vicahiye çevrilmesi için Bakırköy'de nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
Tutuklanan Genç cezaevine gönderildi.
Daha sonra ifade için soruşturma savcısına götürülecek.
Musa Kesler
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