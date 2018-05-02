Komutana ağır suçlamalar! Dolandırıcılarla ahbap oldu

Tekirdağ'ın eski Alay Komutanı Albay Erdal Eren hakkındaki suçlamaların detayları ortaya çıktı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Albay Erdal Eren'in esnafların ihbarının ardından Jandarma müfettişlerinin de ayrı yürüttüğü soruşturmada iddiaların doğru olduğu, Eren'in görev ve konumuyla bağdaşmayacak birçok usulsüz maddi ilişki içine girdiği belirlendi. İddiaların gündeme gelmesinin ardından görevden alınıp emekli edilen Eren'in hakkındaki iddianameye göre Albay Eren, binlerce kilometre yol yaptığı belirlenen devletin aracını eşi ve kızlarının özel işlerine tahsis etti, kızının havaalanından alınması için bir kadın üsteğmen ve iki er görevlendirdi...

'Daireyi sattı, borcunu ödemedi'

İddianameye göre 2015'te Tekirdağ'da göreve başlayan Albay Eren, aynı yıl Senai Dereli adlı müteahhitten piyasa değeri 135 bin lira olan iki 1+1 daireyi tanesi 115 bin liradan aldı. 55 bin liralık Ford marka aracını da peşinat olarak 60 bin liraya saydırdı. Kalan parayı da 6 ay sonra vermek üzere anlaştılar. Ancak vadesi gelmesine rağmen Albay Eren borcunu ödemedi. Müteahhit, müdürünü birkaç kez Albay'ın makamına borcunu istemek için gönderdi. Ancak Albay borcunu ödemedi. Aldığı iki daireyi de kısa süre sonra tanesi 150 bin liradan toplam 300 bin liraya sattı. Bu daireler için mal bildiriminde de bulunmadı.

'Mal bildirimi yok'

'Yine iddianamede yer alan detaylara göre Albay Eren, Cihan Yaşar adlı müteahhitten Ergene ilçesindeki bir daireyi 140 bin liraya almak için anlaştı. Lüks aracını 105 bin lira sayarak peşinat olarak verdi. Kalan kısmı için de 15 bin dolar ödedi. Bu şekilde daireyi 140 bin liraya mal eden Eren, 3 ay sonra bu daireyi 180 bin liraya sattı. Bunun için de mal bildiriminde bulunmadı.'

'Ofisi bastı'

'Nüfuzunu kullanarak ticari faaliyetlerine devam ettiği belirtilen Eren, Erhan Erdoğan adlı bir başka müteahhitten de daire almak istedi. 340 bin liraya bir daire için anlaştılar. Müteahhit işlerini yetiştiremeyince, dairenin teslimi gecikti. Eren, bunun üzerine müteahhitin ofisini basarak personele bağırıp çağırdı. Ticari itibarının zedeleneceğini düşünen müteahhit ise 340 bin liraya sattığı daireyi 5 ay sonra 385 bin liraya geri almak zorunda kaldı.'

'Meşhur dolandırıcılarla ahbap'

İddinamede Albay Eren'in, bölgenin 'meşhur dolandırıcıları' olarak bilinen Sülhattin B., Bahattin B. ve Gökhan B. adlı üç kardeş ile olan ilişkileri de anlatıldı. İddianameye çeşitli suç kayıtları olan ve Jandarma bölgesinde mevzuata aykırı bölümleri olduğu için birçok kez ceza kesilen bir tuğla fabrikası işleten Bahattin B., Albay Eren ile haftada iki-üç kez olacak şekilde sık sık görüşüyordu. Birlikte pikniğe de gidiyorlardı. Eren, bu kişilerden 175 bin liraya da lüks bir araç aldı. İddianamede, Eren'e yöneltilen suçlamalardan biri de subay gazinosundaki iki derin dondurucunun ve makam odasındaki ev tipi buzdolabında şahsına ait gıda ürünlerini muhafaza etmesi ve buradaki malzemelerin ihtiyaç duyulduğunda erler tarafından evine götürülmesi... Albay Eren, bu cihazları şahsi malı gibi kullanarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

'Üsteğmeni kızının emrine verdi'

Bir başka suçlamaya göre ise Eren, bir esnaftan 3 ay içinde ödemek üzere 20 bin lira aldı. Ancak bu parayı geri vermedi. Albay, komutanlık envanterine kayıtlı aracı özel işlerinde kullanmakla da suçlanıyor. İddianameye göre resmi araç komutanın eşini ve kızını hastaneye, kuaföre, üniversiteye, çarşıya, pazara, otogara ve benzeri yerlere götürüp getirmede kullanıldı. Ayrıca şehir dışında üniversite okuyan diğer kızını havaalanından almak için de bu araç kullanıldı. Ayrıca, kızını havaalanından alıp getirmek için de bir kadın üsteğmen ve iki er bu işe tahsis edildi. Soruşturmada aracın kaç kilometre yol yaptığı da envanterdeki diğer araçlarla karşılaştırıldı. Aracın 10 ayda 12 bin kilometre yaptığı belirlendi. Bu konuda erlerin de ifadeleri alındı. Albayın devlet işinde kullanılması için tahsis edilen aracı eşi ve kızlarının özel işlerinde kullandığı da belirlendi.

İddianamede Eren'in 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taşıt kanununa muhalefet etmek' suçlarından 3 yıla kadar hapsi istendi.

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